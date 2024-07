Propulser fièrement sa voix

À 23 ans, avec un album en poche signé sous la maison de disques Audiogram en 2022, Marilyne Léonard surprend par ses propos matures et lucides, ainsi que par l’aspect décomplexé de ses chansons. Entrevue avec celle qui se produira dans le cadre de la Fierté, le 3 août prochain.

Afin de vous faire (re)découvrir son répertoire, Marilyne se produira sur la scène de l’esplanade Tranquille pour un spectacle, pas si tranquille, puisque la jeune femme qui s’accompagne à la guitare sera en formation quatuor, accompagnée de son bassiste/claviériste, de sa batteuse et de son saxophoniste. « Ça va être un spectacle plus rock que sur l’album, avec quelques reprises », confie d’entrée de jeu l’auteure-compositrice-interprète de Vie d’ange qui s’était fait connaître du grand public à La Voix en 2017.

« Présenter mon premier album sorti en 2022 à la Fierté c’est important pour moi. C’est mon public cible et ça va me donner la chance de me faire découvrir par un public qui peut s’identifier à mes chansons. » Si c’est la première fois que Marilyne se produit sur scène, dans le cadre de Fierté, elle a déjà pris part aux célébrations, à l’âge de 16 ans. « C’était la première fois que j’avais une copine et c’était significatif pour moi.

J’avais de la misère à accepter que j’aimais les femmes, donc ça été un long processus par rapport à l’acceptation de soi et les évènements de la Fierté ont fait partie de mon processus d’acceptation », explique celle qui, après un long soupir, tout en ayant mentionné qu’elle aime les femmes lesbiennes et qu’elle est ouverte, s’identifie comme… queer. À savoir que pour la première année de sa carrière, Marilyne embauche sa copine (Mia Kalille) à titre de gérante. Cette dernière a su développer son image selon les vouloirs de l’artiste, pensons notamment aux vidéoclips C’est ma Lady et Gants blancs, qui possèdent cette facture dynamique, homemade et rebelle avec caméra à l’épaule. « Je mettais un peu mon grain de sel, mais honnêtement c’est vraiment elle qui amenait les idées plus artistiques. On faisait une belle équipe par rapport à ça », appuie Marilyne avant de m’avouer que la conciliation travail-famille s’est finalement plutôt mal passée : « J’étais tellement en amour… mais mélanger amour et travail… on apprend… ça me donne plus d’expérience pour continuer mon chemin ! » Le style musical de Marilyne flirte avec le rap. Elle s’en amuse, d’ailleurs, sur sa chanson C’est ma Lady : « Tu rapes ou bien tu chantes ? ». On sait que la culture du rap est souvent misogyne.

« C’est le style musical que j’ai le plus écouté, donc c’est naturel pour moi de faire un flot comme ça, même si je ne suis malheureusement pas d’accord avec ce qu’ils disent, puisque c’est misogyne. Je suis jeune, j’essaie encore de comprendre comment le monde est fait, mais oui, j’aimerais dénoncer les choses à ma façon », explique Marilyne à la suite de ma question sur la réappropriation liée à la culture du rap et à la culture queer.

« J’ai envie d’en parler davantage dans mon deuxième album », souligne Marilyne, « par exemple, dénoncer les enjeux des femmes plus masculines ». Si vous attendez le second album de Marilyne, sachez qu’il faudra être patient, puisqu’il est présentement en préparation ; elle prévoit une session d’enregistrement à l’automne avec son band pour réaliser elle-même l’album, dans l’espoir de sortir des singles fin 2024. « Niveau esthétique, je m’en vais vraiment vers quelque chose de plus sombre, de plus punk, en poussant plus l’esprit rebelle », précise l’artiste. Qui plus est, Marilyne avoue ressentir la pression depuis la sortie de son premier album : « Depuis que mes trucs ont fonctionné, j’ai commencé à freak out ; j’étais plus capable d’écrire comme avant et je ne pensais qu’à ce que les gens voulaient entendre au lieu de ce que je voulais dire ». Si Marilyne ne fréquente personne présentement, son cœur n’est pas pour autant disponible, puisqu’elle doit prendre du temps pour elle et sa musique, « mais si je tombe sur une incroyable personne, je ne vais pas me restreindre non plus », sans oublier qu’on aurait probablement un second album plus rapidement ! « Faque trouvez-moi quelqu’un », conclut Marilyne.

D’ici là, vous pouvez profiter des talents de l’artiste sur scène. Il faut dire que malgré son jeune âge, Marilyne possède une belle expérience de scène, ayant assuré les premières parties de l’auteur-compositeur-interprète Matthieu Chedid, dit M, dans des Zéniths en France. « C’était tout simplement incroyable de jouer devant autant de personnes. Ça m’a aussi donné une expérience de tournée, sur un autre continent. En France, ils adorent les Québécois et on a eu un bel accueil ! Ça m’a donné plus de confiance pour assurer les grandes salles ; on ne s’en rend pas compte au début, mais lorsque les lumières font un tour complet du stade, c’est là qu’on se rend compte qu’il y a des milliers de personnes ; c’est fou de vivre ça dans une vie ! »

INFOS | Marilyne Léonard sera en spectacle le samedi 3 août, à 20h, sur la scène Loto-Québec de l’Esplanade Tranquille, du Quartier des spectacles, au 1142, rue Clark à Montréal. https://www.fiertemontreal.com