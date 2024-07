Naviguez avec glamour : Croisières Drag étincelantes à Montréal et Québec!

Depuis longtemps, les spectacles drags se sont imposés comme une institution de la culture 2SLGBTQIA+. Mais cette année, plot twist, nos Drag Queens embarquent en croisière ! Si vous cherchez à ajouter une touche de glamour et de divertissement à votre été, ne cherchez pas plus loin !

Croisières AML vous propose deux événements inédits alliant gastronomie raffinée, spectacles drag éblouissants et vues imprenables. Préparez-vous à vivre des moments mémorables en naviguant sur le fleuve Saint-Laurent!



Souper-Croisière Drag à Montréal

Le 7 août 2024, une soirée étincelante vous est proposée lors d’un Souper-croisière Drag. Cet événement exceptionnel sera animé par nulle autre que notre femme du peuple préférée, Gisèle Lullaby, ainsi que par la magnifique Gabry Elle. Elles seront accompagnées d’artistes drags incroyables telles que Crystal Starz, Peggy Sue, Kiara et Pétula Claque.

Une ambiance unique et renversante vous attend dès le départ de la croisière à 19h00 depuis le Grand quai de Montréal. Pour une durée d’environ 3 heures, savourez un repas bistronomique préparé par un chef exécutif à bord, émerveillez-vous devant un spectacle drag sensationnel, et profitez d’une vue imprenable sur la métropole québécoise et ses lumières étincelantes. De quoi vivre une soirée mémorable !



Croisière Drag brunch à Québec

Vous êtes habitué au Drag Brunch du samedi matin? Alors cette croisière est faite pour vous! Ce déjeuner sur les flots sera animé par l’incomparable Gabry Elle et mettra en scène les splendides Scarlett Paris Evans, Lady Boom Boom, Kiara, Alice Wildflower, Gisèle Schatzi et Stivy Schatzi.

Soyez de la partie pour l’unique drag brunch sur le fleuve de la région. Vous aurez l’occasion de déguster un déjeuner délicieux à l’assiette, d’en prendre plein les yeux avec un spectacle drag exclusif qui saura vous charmer, et d’admirer la vue imprenable sur la vieille capitale. Le départ aura lieu le samedi 31 août 2024 à 11h00 depuis le Quai Chouinard à Québec.

Des croisières à la hauteur de l’art du drag

Le Souper-croisière Drag à Montréal et la Croisière brunch Drag à Québec sont des occasions parfaites pour combiner la magie de cet art qu’est le drag avec des expériences culinaires exceptionnelles et des vues spectaculaires sur nos magnifiques villes. Mettre à l’honneur la culture vibrante du drag et l’associer avec une découverte du patrimoine culinaire et culturel du Québec est incontestablement un moyen unique de célébrer l’été et la fierté.



Réservez dès maintenant et préparez-vous pour une expérience légendaire à en perdre sa perruque !

INFOS & BILLETS : https://www.croisieresaml.com



— Par Jean-Baptiste Pappalardo – Croisières AML