Selon un sondage, 18 % des adultes LGBTQ+ n’ont jamais fait leur coming out…

La majorité des adultes LGBTQ+ ont déterminé leur sexualité ou leur identité de genre lorsqu’ils étaient jeunes, selon une nouvelle enquête de Gallup, dans lequel 48 % des répondants ont déclaré l’avoir su à l’âge de 14 ans et 72 % l’ont réalisé à l’âge de 18 ans, l’âge médian étant de 14 ans.

La plupart des adultes LGBTQ+ ont déclaré avoir fait leur coming out auprès de leurs amis et de leur famille avant l’âge de 22 ans (57 %), la grande majorité avant l’âge de 30 ans (71 %). Cependant, une part importante d’entre eux a déclaré n’avoir jamais fait son coming out auprès de qui que ce soit (18 %), notamment une petite partie des Américains gays ou lesbiennes (5 %) et près d’un adulte bisexuel sur quatre (23 %).

« Les Américains, comme les résidents d’autres pays, ont considérablement changé dans leur façon de considérer les personnes LGBTQ+, y compris dans leurs perceptions de la moralité des relations entre personnes de même sexe et dans leurs points de vue sur les droits des LGBTQ+ aux États-Unis », indique le rapport.Alors que la société a changé de point de vue et de traitement à l’égard de ce groupe, cela a eu peu d’influence sur le moment où les Américains LGBTQ+ ont pris conscience de leur propre identité personnelle, mais cela a eu un grand impact sur le moment où ces individus ont choisi de partager leur identité avec d’autres.

Les personnes homosexuelles (24 %) sont deux fois plus susceptibles que les personnes bisexuelles (12 %) de déclarer avoir été davantage maltraitées ou harcelées au cours de l’année écoulée que les années précédentes, car elles sont plus susceptibles de faire leur coming out. Dans l’ensemble, environ un adulte LGBTQ+ sur quatre déclare avoir été maltraité ou harcelé « fréquemment » (5 %) ou « occasionnellement » (19 %) en raison de son orientation sexuelle.

« Les changements sociétaux ne constituent pas une garantie contre la discrimination, dont un adulte LGBTQ+ sur quatre déclare avoir été victime au cours de l’année écoulée et dont les personnes homosexuelles, en particulier, sont vulnérables », conclut le rapport.