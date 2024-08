Eugénie Lépine-Blondeau, nouvelle maman et militante queer 

L’animatrice radio et chroniqueuse culturelle Eugénie Lépine-Blondeau sortira ses meilleures armes musicales lors du Combat des tubes présenté le jeudi 8 août dans le cadre de Fierté Montréal. La nouvelle maman utilise également ses mots et sa tribune pour faire avancer les droits LGBTQ+, en particulier pour les familles homoparentales qui étaient confrontées depuis des années à l’hétéronormativité du milieu hospitalier.

Quel est le concept du Combat des tubes qui sera présenté tout juste avant ImmiX ?

Eugénie Lépine-Blondeau : Au moment où on se parle, je ne connais pas tous les détails, mais ça va ressembler à un iPod battle. Comme on est dans le cadre de Fierté, je présume que ce sera une musique LGBTQ+ ou queer. On va se lancer des chansons avec ce thème ou des artistes qui représentent nos communautés. C’est ce que je souhaite et c’est pour ça que j’ai accepté. Je vais « affronter » Catherine Pogonat et Claudine Prévost, qui sont des encyclopédies musicales avec beaucoup plus d’expérience que moi ! C’est un petit stress de me mesurer à elles, mais j’ai hâte et je pense que ça va être vraiment l’fun ! J’y réfléchis depuis que j’ai accepté.

Que penses-tu mettre de l’avant ?

Eugénie Lépine-Blondeau : J’ai commencé à préparer une bibliothèque musicale de chansons festives qui représentent bien nos communautés et nos valeurs. Il y a plusieurs éléments à considérer. On peut mettre de la musique que nos communautés se sont appropriée, comme les chansons de Dalida, même si elle n’était pas elle-même queer. Sa musique résonne énormément dans nos communautés et elle se fait souvent personnifier par des drag queens. Je pourrais aussi mettre du Chappell Roan, qui est la star queer de l’heure. Ou Billie Eilish qui vient de lancer un nouvel album avec une chanson assez explicite lesbo-queer-sexu.

Qu’est-ce que ça représente pour toi de prendre part à Fierté Montréal cet été ?

Eugénie Lépine-Blondeau : Je suis vraiment contente qu’on m’ait demandé d’y participer. C’est un événement auquel je crois énormément. Je viens de loin dans mon rapport avec le concept de fierté. Quand j’ai fait mon premier coming out à 18 ans, je ne comprenais pas trop le concept de « parade ». J’avais internalisé plusieurs choses qu’on disait sur nos communautés, plutôt que de voir ce que moi j’en pensais réellement.

À un moment donné, j’ai couvert le défilé de la Fierté pour Radio-Canada et c’était la première fois que j’allais au défilé. Ce jour-là, j’ai vraiment compris ce que ça voulait dire être fier.e.s. À partir de ce moment-là, j’ai changé mon fusil d’épaule. Je suis maintenant une militante. Alors, prendre part au festival, ça me rend très fière.

Quand on regarde l’état des droits LGBTQ+ dans le monde, qu’est-ce qui te préoccupe ?

Eugénie Lépine-Blondeau : Cet été particulièrement, j’ai un incitatif personnel à souligner la Fierté : je suis nouvellement maman. Ça m’a marquée de prendre conscience que dans plusieurs pays, notre famille ne serait pas acceptée, tant légalement que socialement, parce qu’elle serait pointée du doigt ou est mal vue, avec la montée de la droite partout dans des sociétés occidentales. Ce sont des endroits où il y a eu plusieurs avancées dans les droits LGBTQ+. Pourtant, aucun de ces droits ne peut être tenu pour acquis.

Entre ma génération et la suivante, je pense qu’il y a eu un moment où on pouvait profiter de nos droits, de la visibilité de nos enjeux et vivre une célébration de nos existences. Puis, tranquillement, va éclore un discours qui était plus caché et qui est désormais décomplexé. On le met de l’avant au nom de la liberté d’expression, mais ce n’est pas ça pour vrai… c’est juste de la haine et de l’ignorance.

Tu as récemment mis en lumière une situation malheureuse que tu as vécue avec ta copine après l’accouchement de votre enfant. Peux-tu nous expliquer ce qui s’est passé ?

Eugénie Lépine-Blondeau : J’ai accouché au CHUM à Montréal. Je tiens à dire que le personnel de l’hôpital a été exceptionnel pendant mon accouchement qui a été assez compliqué et très long. J’ai pu y survivre grâce à leur bienveillance et à leur gentillesse, qui n’a rien à voir avec l’observation qu’on a faite après coup. En fait, sur le carton de naissance à la pouponnière, c’était écrit « Mère : Eugénie » et « Père : Judith ». Ça nous a frappées ! Surtout dans un moment où on est tellement vulnérables, dans une période de changements drastiques dans nos vies. D’être confrontées à cette situation très hétéronormée, ça nous a fait de la peine. On a également pensé aux mères monoparentales et aux pères qui font affaire avec les femmes porteuses.

Donc, le 17 mai, lors de la Journée internationale de lutte contre les queerphobies, j’ai écrit sur les réseaux sociaux ce qu’on a vécu. Quelques jours après, on a reçu un appel d’une gestionnaire qui travaille au CHUM. Elle a voulu m’entendre sur ce qu’on avait vécu. Elle voulait changer ça et elle l’a fait. Maintenant, au lieu des cartons bleus pour les gars et roses pour les filles, ils sont verts. Et on voit « Parent(s) » avec deux lignes pour qu’on inscrive une ou deux personnes.

Comment se déroule ton congé maternité ?

Eugénie Lépine-Blondeau : C’est comme le jour de la marmotte, ma blonde et moi, on s’assure de prévoir quelque chose de l’fun tous les jours. On essaie de sortir beaucoup, car ça peut être un réflexe de rester sur son sofa, d’allaiter, de manger et de dormir toute la journée. Si les parents ont besoin de ça pendant les premiers mois, c’est vraiment correct, mais pour m’éviter un petit post-partum, j’ai besoin de sortir un peu et de réfléchir à comment je me définis désormais. Être mère est maintenant une partie importante de mon identité, mais ça va évoluer.

À quoi ressemblera ton futur professionnel ?

Eugénie Lépine-Blondeau : Je veux assurément revenir dans les médias. J’adore être connectée à l’actualité et à la vie culturelle québécoise. Je crois profondément aux arts pour s’épanouir et pour s’éduquer en tant que citoyen.ne.s.

INFOS | LE COMBAT DES TUBES, avec Eugénie Lépine-Blondeau, Claudine Prévost et Catherine Pogonat, aura lieu le jeudi 8 août, de 18h à 20h, en première partie du spectacle IMMIX qui débutera à 20h. sur la scène TD de l’Esplanade du Parc Olympique.

