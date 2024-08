La Course capotée 2024

Maquillé·e·s, habillé·e·s et juché·e·s sur des talons spectaculaires, des coureur·euse·s plus excentriques les un·e·s que les autres s’affrontent lors d’une course à obstacles où l’objectif est d’ensacher le maximum de condoms et bien sûr, rire à pleins poumons!

Commerces du Village et organismes communautaires s’affronteront dans une ambiance colorée, festive et communautaire!

Cette compétition unique créée en collaboration avec l’organisme RÉZO et Équipe Montréal et animée par LaDrag On-Fly, a pour objectif d’aider RÉZO dans sa mission d’éducation et de prévention du VIH et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle.

Les condoms que les participant·e·s ensacheront seront ensuite redistribués par l’organisation.

INFOS : La course capotée est présenté par Trojan et se tiendra lundi 5 août 2024, sur la rue Sainte Catherine Est, entre les rues Alexandre-DeSève et de Champlain.

https://fiertemontreal.com