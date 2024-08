CLOSE TO YOU sort en salle le 16 août au Canada, incluant Montréal !

Le Canadien Elliot Page (The Umbrella Academy, nommé aux Oscars pour Juno) est la vedette du drame émotionnel de Dominic Savage, Close to You. Le film a été présenté en première mondiale dans la section Présentations Spéciales au festival de Toronto (TIFF) en septembre 2023, puis dans le cadre de Fierté Montréal 2023 ainsi qu’au festival IMAGE+NATION 2023. Le film prendra l’affiche au Canada le 16 août incluant à Montréal.

Résidant au centre-ville de Toronto, Sam (Page) n’est pas retourné à Cobourg, sa ville natale, depuis sa transition. Après quatre ans d’absence, il y retourne pour l’anniversaire de son père et pour une réunion de famille qu’il redoute.

Dans le train, Sam retrouve par hasard Katherine (Hillary Baack), une vieille amie qu’il n’a pas revue depuis le lycée. Les deux étaient autrefois très proches. Bien que Katherine soit installée à Cobourg avec son mari et ses enfants, l’étincelle entre eux est toujours là. « Tu as l’air si bien… le même, juste encore plus toi », dit-elle. Pendant ce temps, la visite de la famille va obliger Sam à se confronter à des souvenirs enfouis depuis longtemps.

Page partage l’affiche avec Wendy Crewson et Peter Outerbridge (dans le rôle des parents de Sam), Alex Paxton-Beesley, Janet Porter et Daniel Maslany (dans le rôle des frères et soeurs de Sam), David Reale et Andrew Bushell (ses beaux-frères).

Dominic Savage

Chaque membre de la famille réagit à la visite de Sam de manière différente. Et surveillez le caméo de l’ancienne icône de CITY TV, Sook-Yin Lee, dans le rôle de la colocataire de Sam dans le quartier bohème de Kensington Market à Toronto.

Le film est réalisé par le Britannique Dominic Savage, triple lauréat aux BAFTA (I Am Ruth, When Was 12, Nice Girl), qui est connu pour son travail de collaboration avec les acteurs et sa façon d’encourager l’improvisation sur les plateaux. Il a écrit le scénario, inspiré d’une histoire qu’il a écrite avec Page (similaire à la méthode utilisée par Savage avec Kate Winslet pour I Am Ruth). Tourné à Toronto et à Cobourg, le film est une coproduction entre le Royaume-Uni et le Canada, produite par Krishnendu Majumdar et Richard Yee au Royaume-Uni, et par Daniel Bekerman et Chris Yurkovich au Canada. Savage et Page sont également sont également producteurs. En 2023, Page a fait ses débuts littéraires avec Pageboy, qui relate sa vie en tant qu’homosexuel et transgenre aux yeux du public.



INFOS | Close to You, présenté en version originale anglaise dès le 16 août, est distribué au Québec par Métropole Films Distribution. https://metropolefilms.com/