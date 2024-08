Le nombre de médailles recueillies par les athlètes (ouvertement) LGBTQ les placerait actuellement à la 8e place aux JO de Paris

Le nombre de médailles aux Jeux olympiques de Paris2024 est quelque chose que nous surveillerons chez FUGUES depuis les Jeux d’hiver de Vancouver. Et cette année, encore plus qu’à Tokyo2020 il y a 3 ans, il y a une touche arc-en-ciel LGBTQ importante… et on ne parle même pas de la cérémonie d’ouverture. Il y a au moins 195 athlètes LGBTQ aux Jeux olympiques d’été de Paris.

Imaginez si tous les athlètes lesbiennes, gais, bisexuels, trans, queer et non binaires faisaient partie d’une seule équipe représentant un pays avec des causes communes de visibilité et d’inclusion. Actuellement, avec 29 médailles — dont trois médaille en rugby à 7 : une d’or pour l’équipe de Nouvelle-Zélande (qui compte Portia Woodman-Wickliffe), une d’argent pour l’équipe féminine canadienne (qui compte Olivia Apps, Sophie de Goede et Maddy Grant) et l’équipe américaine (qui compte (Lauren Doyle, Steph Rovetti, Alev Kelter, Nicole Heavirland, Kris Thomas et Kristi Kirshe) — cette équipe LGBTQ imaginaire (ce contingent) se classerait 8e rang au classement général des médailles, après l »italie, ex-aequo avec les Pays-Bas (29 médailles) et l’Allemagne (29 médailles), mais avant la Corée du Sud (28 médailles) et le Canada (24 médailles).

Ce classements est déterminés par les médailles d’or, médailles d’argent, médailles de bronze et par le total des médailles.

Notez que parmi les médaillé.e.s, on compte un écrasante majorité de femmes (28), un seul homme (Tom Daley) et quatre personnes qui s’identifient non binaires (Lara Vadlau, Cathrine Laudrup-Dufour, Frederic Wandres et Carl Hester).

Trois femmes ont remporté deux médailles (Lauren Scruggs à l’escrime; Maria Perez en athlétisme; Amandine Buchard au Judo) et 10 femmes ont remporté une médaille au sein d’un sport d’équipe… le même pour toutes ces femmes : le rugby.

Les médaillé.e.s actuels de «l’équipe LGBTQ imaginaire» aux Jeux olympiques d’été de Paris sont :

L’OR – neuf médailles (9 médaillé.e.s)

• Amandine Buchard de la France, au Judo.

• Svenja Brunckhorst de l’Allemagne au Basketball 3X3.

• Frederic Wandres de l’Allemagne dans le dressage par équipe (Sports équestres)

Frederic Wandres Svenja Brunckhorst Amandine BUCHARD

• Kellie Harrington de l’Irlande à la Boxe (moins de 60 kg).

• Alice Bellandi de l’Italie au Judo.

• Portia Woodman-Wickliffe de la Nouvelle-Zélande au Rugby.

Portia Woodman-Wickliffe Alice Bellandi Kellie Harrington

• Maria Perez de l’Espagne au Relais Marche Marathon mixte (Athlétisme)

• Lauren Scruggs des États-Unis à l’Escrime

• Laura Vadlau d’Autriche à la voile en équipe mixte

Lauren Scruggs Laura Vadlau Maria Perez

L’ARGENT – 11 médailles (13 médaillé.e.s)

• Olivia Apps, Sophie de Goede et Maddy Grant du Canada, au Rugby.

• Cathrine Landrup-Dufour du Danemark dans le dressage par équipe (Sports équestres)

• Michelle Kroppen de l’Allemagne au Tir à l’arc.

Michelle Kroppen Cathrine Landrup-Dufour Olivia Apps, Sophie de Goede et Maddy Grant

• Tom Daley de la Grande Bretagne au Plongeon, 10 m synchronisé

Tom Daley Tom Daley

• Raz Hershko d’Israel au Judo.

• Marianne Vos des Pays-Bas au Cyclisme, course sur route.

Marianne Vos Raz Hershko

• Emma Twigg de la Nouvelle-Zélande à l’aviron (le skiff).

• Maria Perez de l’Espagne au 20km marche (Athlétisme)

• Perris Benegas des États-Unis au BMX libre, Parc.

Maria Perez Emma Twigg Perris Benegas

• Lauren Scruggs des États-Unis à l’Escrime

• Sha’Carri Richardson des États-Unis au 100m féminin (Athlétisme)

Sha’Carri Richardson Lauren Scruggs

LE BRONZE – 9 médailles (14 médaillé.e.s)

• Natalya Diehm de l’Australie, au Cyclisme par équipe

• Beatriz Ferreira du Brésil à la Boxe.

• Rafaella Silva du Brésil au Judo.

• Amandine Buchard de la France, au Judo.

• Tabea Schendekehl de l’Allemagne à l’Aviron

• Carl Hester de la Grande Bretagne en Sports équestres.

• Cindy Ngamba de l’équipe des réfugiées à la Boxe.

• Evy Laibfarth des États-Unis en Canoé.

• Lauren Doyle, Steph Rovetti, Alev Kelter, Nicole Heavirland, Kris Thomas et Kristi Kirshe des États-Unis au Rugby