Sasha Colby à Drag Superstar et co-présidente d’honneur du festival

Elle est la drag queen préférée de vos drag queens préférées. C’est comme ça qu’elle se présente. Co-présidente d’honneur à Fierté Montréal cette année, Sasha Colby est bien établie dans le paysage drag américain — et international —, elle qui a remporté l’année dernière la quinzième saison de l’émission RuPaul’s Drag Race. Et ce n’est qu’un début. Entrevue.

Quelle a été ta réaction après avoir été annoncée comme co-présidente d’honneur de Fierté Montréal ?

C’est tellement un honneur d’être invitée à être co-présidente d’honneur dans un endroit aussi beau culturellement et aussi accueillant que Montréal. J’ai eu la chance de m’y produire à plusieurs reprises. C’est très réjouissant et je suis très impatiente ! Ce qui est dommage, c’est que je n’ai jamais eu l’occasion — encore — d’y passer beaucoup de temps. J’allais directement de l’aéroport à l’hôtel, puis à la salle de spectacle, mais j’aimerais beaucoup pouvoir explorer la ville. Je pense que cette ville est tellement belle, alors… Bientôt, j’espère !

Au Canada ou au Québec, as-tu une drag queen coup de cœur ?

J’adore Carmen Sutra. En fait, c’est la première queen que j’ai rencontrée — et avec qui j’ai performé — à Montréal. Puis, lorsque je suis revenue pour la tournée Stripped, c’est elle qui a été élue pour représenter Montréal dans mon spectacle, alors elle a pu en faire partie. C’est une artiste merveilleuse.



J’ai l’impression — peut-être à tort — que les personnes trans ont fait un retour dernièrement dans le monde de la drag, comme si elles avaient été délaissées et qu’elles étaient de nouveau plus acceptées. Est-ce le cas ?

Ce qui est intéressant, c’est que ce sont les personnes transgenres qui ont donné naissance à l’art drag. Vous savez, les trans, les personnes non binaires étaient plutôt exclues et mises en marge de la société. Elles ont donc créé cette forme d’art spéciale qui nous a permis de trouver du réconfort les uns avec les autres. C’est vraiment basé sur un grand nombre de personnes transgenres. La communauté, ce qu’est le drag et ce qu’il signifie, repose en grande partie sur la communauté transgenre. Ainsi, en fonction des différents signes des temps et des périodes politiques, je pense qu’il est intéressant de voir où les personnes transgenres se retrouvent dans le zeitgeist de la culture pop. En ce moment, c’est vraiment cool d’être trans et les personnes trans sont reconnues dans le monde du drag, ce qui est très bien pour le grand public. J’ai l’impression qu’il était temps, non ? Et ça, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a tellement d’autres talents incroyables, des talents trans que j’ai aimés en grandissant, alors j’ai hâte de voir plus de personnes trans prendre le relais. J’ai hâte que les gens voient les artistes trans que je connais et que j’aime et qui n’ont pas encore été présenté.e.s sur aucune plateforme.

Et que dirais-tu du drag hawaïen ? Voit-on une montée en popularité ?

Le drag hawaïen remonte aux années 60, voire 50. Il a toujours été très répandu et il y a beaucoup de drag queens trans. Mon propre parcours a été marqué par la présence de nombreuses femmes transgenres. J’attends que le reste du monde comprenne à quel point le drag hawaïen, c’est cool.

À travers ton parcours, tu t’es très souvent exprimée pour des causes sociales ou politiques, notamment en soutien aux LGBTQ+. Penses-tu que les drag queens devraient être davantage militantes ?

Je pense que le drag est, à son cœur, une contestation, et que la Fierté est une contestation. Nous faisons littéralement du drag : nous nous exposons à des risques, à des dangers et nous éduquons le monde, tout cela simplement pour pouvoir poursuivre notre créativité. Je pense que c’est délicat de nos jours, avec n’importe quel statut de célébrité ou de notoriété publique : les gens s’attendent à ce que vous preniez position sur chaque chose. La pression peut être très forte et le drag est déjà tellement intersectionnel qu’il y a trop de choses à défendre. C’est déjà beaucoup, et j’ai l’impression que de nombreuses drag queens réussissent très bien à répondre à cette nécessité implicite d’être aussi militante.

L’étoile montante de la musique pop Chappell Roan t’a paraphrasée en entrevue au Tonight Show (avec Jimmy Fallon), affirmant qu’elle est « l’artiste préférée de tes artistes préférées », en référence à ta fameuse citation « I’m your favorite drag queens’ favorite drag queen » (Je suis la drag queen préférée de tes drags queens préférées). Qu’en as-tu pensé ?

Elle a du goût ! C’est assez hilarant que cette expression revienne pour une deuxième fois. Elle était déjà assez virale la première fois, et maintenant que Chappell l’a dite, elle est redevenue virale, ce qui est vraiment hilarant. Nous avons échangé par messages privés et je pense que c’est vraiment cool et qu’elle est vraiment adorable. C’est incroyable.

Maintenant que tu as remporté RuPaul’s Drag Race, as-tu d’autres ambitions ? Des projets à venir ?

J’aime travailler en silence et laisser le travail parler de lui-même, donc je ne vais pas trop en dire sur ce que j’ai en cours, mais j’ai certainement beaucoup de projets à venir, beaucoup de différents médiums de performance que j’ai hâte d’exprimer : bref, j’ai hâte de continuer à être la drag queen préférée de vos drag queens préférées !

INFOS | Sasha sera du spectacle Drag Superstar, le vendredi 9 août reporté au samedi 10 aout dans le cadre de la soirée 100 % Drag. Elle sera également du défilé de la Fierté le dimanche 11 août.

https://www.fiertemontreal.com