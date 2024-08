T-Dance, s’éclater pour clôturer la Fierté

Après le défilé de la Fierté, l’emblématique Méga T-Dance fait son grand retour à l’Esplanade du Parc olympique le 11 août prochain. Afin de clore cette 18e édition de Fierté Montréal comme il se doit, l’Esplanade du Parc olympique deviendra la plus grande piste de danse en ville avec des DJ d’envergure d’ici et d’ailleurs comme DJ Mohammad, Kitty Amor, Ian Jackman et Diskommander.

L’événement favori des adeptes de house et de danse en plein air vous prépare une pléthore de surprises exaltantes, on en parle donc avec Ian Jackman afin de savoir ce que le Méga T-Dance nous réserve !



La dernière fois que nous nous sommes parlé, c’était à propos de Céline est amazing. Depuis, tu as performé à la Toronto Pride et tu te prépares à faire le show de clôture de Fierté Montréal. Il semble que tu prennes d’assaut des scènes de plus en plus grandes ! Comment te sens-tu face à cet élan dans ta carrière de DJ ?

Ian Jackman : C’est certain que lorsqu’on m’invite pour des événements à grand déploiement de ce genre, je me sens comme si j’avais été capable de faire mes preuves et je le vois comme une

petite tape dans le dos qui me donne confiance pour la suite ! Je me compte hyper privilégié qu’on me fasse confiance et qu’on m’offre ces opportunités extraordinaires. Pouvoir jouer de la musique et partager ma passion avec des gens est ma récompense ultime !

La musique est une seconde carrière pour toi. Rêves-tu un jour de te consacrer à cet art à temps plein ?

Ian Jackman : Haha ! Je n’en suis pas encore tout à fait rendu là étant donné que ça impliquerait de devoir libérer mon agenda pour pouvoir laisser la place au djing à temps plein, mais qui sait, peut-être un jour !

Le Méga T-Dance est l’événement-phare de Fierté Montréal pour les amoureux et amoureuses de musique. Comment te sens-tu à l’approche de l’événement ?

Ian Jackman : Je vois ça comme un énorme privilège de pouvoir performer devant autant de festivaliers et d’amateurs de musique ! Dans le cadre du Méga T-Dance, ça a une signification particulière pour moi parce que l’objectif de l’événement est avant tout de célébrer notre communauté. Il se veut une façon de manifester pour nos droits qui sont de plus en plus menacés ! Je compte profiter de chaque instant et m’amuser à fond !

Est-ce qu’un événement de cette envergure te demande davantage de préparation que les autres soirées auxquelles tu participes ?

Ian Jackman : Je mets beaucoup de temps et d’efforts dans chaque performance, toutefois je dirais que celle-ci sera particulièrement étudiée et préparée ! Je veux que l’ambiance soit parfaite et à la hauteur des attentes des mélomanes qui seront présents pour l’événement !

Te définis-tu par un style musical précis ? Si oui, lequel ?

Ian Jackman : Ça dépend vraiment des performances ! Je dirais que je tangue entre la house et le dance. J’aime beaucoup intégrer des mélodies connues à travers des beats house récents ou anciens.

À quoi les gens peuvent-ils s’attendre lors de ta performance ? Est-ce que ton set aura une couleur ou une ambiance précise ?

Ian Jackman : Chose certaine, ce sera 100 % moi, avec peut-être quelques surprises en plus ! Il faut venir danser avec nous pour le découvrir !

Combien de temps durera ta performance et celle des autres DJ ?

Ian Jackman : Chaque artiste sera sur scène pour une prestation de deux heures. Diskommander (Montréal) ouvrira le bal avec un premier set dès 15 h. J’entrerai ensuite en scène de 17 h à 19 h afin de faire vibrer la foule avant de céder les platines à deux superstars internationales, soit DJ Mohammad (États-Unis), à 19 h, puis Kitty Amor (Royaume-Uni), qui clôturera le festival à 21 h.



Comment te sens-tu à l’idée de performer aux côtés de ces DJ tant appréciés ?

Ian Jackman : J’ai super hâte de partager la scène avec mon ami DJ Diskommander ! Je suis certain qu’il mettra le feu à la piste de danse ! Je suis également fier et très honoré que Fierté Montréal fasse une place de choix aux DJ locaux, surtout lors d’un événement-phare comme le Méga T-Dance. Shout out aux autres excellents DJ qui prendront la scène d’assaut, ainsi qu’au reste de la programmation de cette année, c’est du super boulot !

Du nouveau cette année lors du Méga T-Dance

Fierté Montréal ne serait pas Fierté Montréal sans sa majestueuse clôture sur des notes de musique danse qui font vibrer les milliers de festivaliers et festivalières à l’heure du thé. Élément nouveau cette année : les DJ feront danser les fans jusqu’à la toute fin de la soirée. La plus grande piste de danse de la métropole fera donc durer le plaisir jusqu’à la toute fin du festival de manière à terminer le tout avec un grand wow. Selon Chris Ngabonziza, directeur de la programmation du Festival Fierté Montréal, cette formule est une façon de maintenir l’ambiance électrique jusqu’à la clôture de l’événement : « Après le défilé, on invite tout le monde au Parc olympique pour le T-Dance classique ! Habituellement, nous programmions toujours une performance en fin de soirée, mais cette année, nous avons décidé de garder le T-Dance jusqu’au bout afin de faire durer le plaisir et de maintenir la vibe de la crowd. »

Au-delà des DJ set, Chris Ngabonziza confirme que les personnes qui participent au Méga T-Dance peuvent également s’attendre à quelques surprises additionnelles : « Bien entendu, le T-Dance inclura quelques stunts surprise, incluant possiblement des danseurs, des performances de drags, etc. »

INFOS | IAN JACKMAN sera du MEGA T-DANCE aux côtés de Kitty Amor, DJ Mohammad et Diskomamander, le dimanche 11 août, entre 15h et 23h sur l’Esplanade du Stade olympique. https://fiertemontreal.com