La 18e édition du Festival Fierté Montréal a eu lieu du 1 au 11 août 2024, et a attiré plus de 410 000 participant·e·s, qui ont célébré la créativité et la résilience des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Évidemment, FUGUES y était et voici le reportage de notre vidéo-journaliste, Andréa!

Vous trouverez notre bilan de l’édition 2024 et plus de photos des événements sur le site Fugues.com dès le 28 août 2024.