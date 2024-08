Pour sa 20e édition, la Fête-Arc-en-ciel devient Fierté de Québec

Afin de souligner son 20e anniversaire, qui se tiendra du 30 août au 2 septembre, l’organisation de l’Alliance arc-en-ciel de Québec voulait faire de l’édition anniversaire de ce qu’on connaissait jusqu’à présent comme la Fête arc-en-ciel un moment mémorable en changeant de nom pour augmenter sa visibilité.

Chaque détail a été soigneusement pensé, nous a-t-on fait savoir pour garantir que cette édition soit une véritable célébration de l’histoire spécifique de l’événement qui se tient à Québec. Les festivités auront lieu du 30 août au 2 septembre. C’est sur la scène TD de la Place d’Youville qu’on pourra assister à des spectacles de grande envergure. Voici d’ailleurs certains événements qui seront sans nul doute les moments forts de cette édition anniversaire.

Soirée Plurielles : Clara Dhalie + les nuits clandestines

Pour la 20e édition de la Fierté de Québec, le Collectif Plurielles retourne aux sources en vous offrant une soirée lesbo-queer sensuelle aux saveurs burlesques, digne de la toute première soirée Plurielles (soirée L&Elles) de la Fête Arc-en-ciel en 2017. En plus de Clara Dahlie en ouverture et de Lex Ferenda en DJ set, une belle brochette d’invité·es burlesques pimenteront la soirée : Lady Camilia, Dalia Luxure, Damoiseau Chicago, Stella, Mona Pillow, Cherry D’amour, Cyber AJ, Cismon Genderf*ck et Zita. Le Jeudi 29 août, de 20h à 2h au Pantou. Prix 20$

RITA BAGA / CRÉDITS PHOTO : Philippe Daaboul

Drag Me 2 Pride

Organisé par Océane Aqua-Black, cet événement mettra en vedette des drag queens sensationnelles directement de Canada’s Drag Race: Gia Metric et Icesis Couture, ainsi qu’Aura Mayari (RuPaul Drag Race Saison 15), The Nini Coco (Gagnante des Drag Olympiades USA), Sunshine GlitterChild, Bae Root, Van Goth et Rawbin, promettant une soirée inoubliable de musique, de danse et de fierté! Le Jeudi 29 août, à partir de 23h, au Bar Le Drague. Entrée: 20$ à la porte – Meet and Greet (21h) : 30$ – incluant l’entrée pour le spectacle.

DJ Sam | Kinkead au Ballon Rouge | Rita Baga

Kinkead présente un spectacle dynamique et coloré, à l’image de leur tout premier album, Migration. Une musique pop francophone originale, rafraîchissante et énergique, qui invite les gens à bouger et à assumer leur magnifique unicité. Ils seront suivis par un spectacle éblouissant de Rita Baga, icône incontournable de la drag au Québec. Ne manquez pas cette performance extraordinaire qui promet de mettre le feu à la scène et de donner le coup d’envoi à un festival rempli de célébrations et de fierté ! Le vendredi 30 août, à partir de 18h, sur la Place d’Youville. Événement gratuit.

Icesis Couture

Journée communautaire

Plusieurs commerces de la rue Saint-Jean et d’ailleurs célébreront la diversité en plein air! Vous pourrez aussi y rencontrer différents groupes communautaires. Venez prendre part aux festivités de la Fierté de Québec 2024 en démontrant votre soutien aux communautés 2SLGBTQIA+. La Journée communautaire de la Fierté de Québec est un moment de célébration et de rassemblement pour tous les membres de la communauté 2SLGBTQ+ et leurs allié·e·s. Le samedi 31 août, de 11h à 16h, sur la rue Saint-Jean. Événement gratuit.

Nos luttes écrites: Entre exploration de soi et perception de la sexualité

Assistez à une discussion entre trois auteur·ice·s portant sur l’exploration de la sexualité, du corps et de la perception de soi à travers leur écriture : Shayne Michael, Rosalie Cournoyer et Chacha Enriquez. À travers leurs plumes inclusives et plurielles aux couleurs de l’arc-en-ciel, chaque auteur·ice navigue à sa manière ces thèmes. Le samedi 31 août, de 14h à 16h à la librairie Pantoute Sain-Jean. Événement gratuit.

La révolution de la Fierté : L’évolution des réalités et des communautés LGBTQ+ au Québec depuis l’année 2000

Présentée par Michel Dorais, sociologue émérite et chercheur de renom dans les domaines de la sexualité et des droits des personnes 2ELGBTQ+, cette conférence explorera les transformations majeures des réalités et des communautés LGBTQ+ au Québec depuis l’année 2000. Le samedi 31 août, de 17h à 19h, à l’Espace VIP, Place d’Youville. Événement gratuit.

Jonathan Roy | Soraï | DJ Lovely

Préparez-vous à être emportés pendant près de 90 minutes dans un tourbillon d’émotions et de mélodies lors du spectacle Symphony of Doubts de Jonathan Roy : rap mélodique, explosif et dansant. On pourra découvrir également Soraï, talentueuse beatmakeuse et artiste queer, lors d’une prestation pimentée qui vous plongera dans un univers musical autant rythmé et percutant, que sensuel et sensible. Préparez-vous à bouger grâce à un rap mélodique, explosif et dansant, supporté par des musicien.ne.s de talent, qui rendront le spectacle des plus excitant ! Événement gratuit.

crédit photo : JONATHAN ROY crédit photo :GABRY ELLE

Marche de solidarité

La symbolique Marche de solidarité de la Fierté de Québec aura lieu le 1er septembre 2024. La Marche de solidarité est une occasion de se rassembler pour souligner les luttes passées et présentes puis pour célébrer la richesse de nos communautés. Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une parade ou d’un défilé, mais bien d’une marche de solidarité. L’affichage promotionnel d’entreprises, de partis politiques ou autres particuliers ne militant pas de manière active et quotidienne pour les personnes 2SLGBTQ+ est proscrit.

Transaffirmation : Pour en finir avec la méconnaissance de la transidentité et la non-binarité Diverses informations, parfois alarmantes, circulent à propos des transitions de genre, des arrêts de transition et des détransitions. Que disent les études sur les besoins des jeunes TNB et l’impact des transitions sur leur bien-être ? Dans cette présentation, Tommly Planchat, professionnel de recherche pour la Chaire de Recherche du Canada sur la recherche partenariale et l’empowerment des jeunes vulnérabilisés, propose d’examiner les connaissances les plus à jour sur les transitions de genre chez les jeunes et sur les détransitions, qu’elles soient sociales, légales ou médicales. Le dimanche 1er septembre, de 17h à 19h, à l’Espace VIP, Place d’Youville. Événement gratuit.

Dj Mika | Passion Poire | Légendes animé par Gabry Elle

Le spectacle Légende des performances spectaculaires mettant en avant des drag queens de la région de la Capitale-Nationale se réuniront pour une soirée inoubliable. Gyzel Schatzi, Réglisse, Dory, Adriana The Bombshell, Lady Boom Boom, Mercedes, La Gladu, Océane Aqua-Black et Stivy accompagneront Gabry Elle pour célébrer leur statut de Légendes. Des costumes extravagants, des danseurs et des surprises sont prévus pour faire de cet événement une soirée mémorable. La soirée débutera avec des prestations de DJ Mika (une jeune DJ de Québec) et par Passion Poire, un artiste émergent talentueux qui rafraîchi le milieu de la musique québécoise avec sa touche sucrée, pétillante et alléchante qui saura vous charmer ! Le dimanche 1er septembre, à 18h, à la Place d’Youville. Événement gratuit.

INFOS | Ceci n’est qu’une partie des activités proposées durant le long weekend de Fierté de Québec. Pour plus d’informations sur tous les événements de Fierté de Québec, visitez le site https://www.fiertedequebec.ca (Nouveau site).