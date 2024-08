Une cellule de codéveloppement pour les entrepreneur·es 2ELGBTQI+ dès octobre

Afin de répondre aux besoins identifiés par les entrepreneur·es de la communauté ainsi que par la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC), une cellule de codéveloppement exclusive démarrera en octobre prochain, grâce à la collaboration entre Evol, la Fondation Émergence et la chambre de commerce 2ELGBTQI+ (CGLCC) !

Le codéveloppement est une approche de formation innovante, qui réunit un groupe de personnes rencontrant les mêmes problématiques professionnelles. Cette approche utilise l’intelligence collective pour trouver des solutions à des problèmes communs grâce à l’écoute et aux témoignages de chacun des participants.

Animée par une ressource de la Fondation Émergence, appuyée par une animatrice expérimentée d’Evol, cette cellule permettra aux entrepreneur·es de la communauté d’échanger sur leurs propres défis et d’apprendre par le partage entre pairs.

« Au départ, nous avons fondé des cellules de codéveloppement destinées aux femmes entrepreneures parce qu’elles nous avaient mentionné leur besoin de se retrouver entre elles, en confiance, dans un environnement sécurisant, pour partager des défis qui étaient propres à leur réalité», explique Chantal Thieblin Goffoz, directrice, finance durable et accompagnement d’impact. «La formule a fait ses preuves au cours des dernières années et celle-ci est maintenant disponible, depuis notre passage de Femmessor vers Evol, à toute la nouvelle clientèle desservie par notre organisation. Bien que les entrepreneur·es de la communauté 2ELGBTQI+ soient les bienvenu·es dans nos cellules ouvertes à tous et toutes, nous nous réjouissons de pouvoir leur offrir aussi la possibilité de se réunir dans une cellule dédiée, pour partager certains défis qui sont propres à leur réalité ».

Les Cellules de codéveloppement Evol

Depuis leur création, il y a plus de 12 ans maintenant, cette formule de cellule de codéveloppement permet aux entrepreneur·es de toutes les régions du Québec de progresser ensemble par le partage d’expériences. En toute confidentialité, dans un climat de confiance, les entrepreneur·es participant·es, encadré·es par une animatrice chevronnée, sont invité·es, lors des rencontres, à partager leurs enjeux et défis. Le partage d’expériences vécues permet aux participant·es de bonifier leurs réflexions et d’aborder un plus large éventail de solutions.

« Chaque année, les commentaires sont unanimes : les entrepreneur·es apprécient ce temps d’arrêt dans leur agenda qui leur permet de réfléchir à leur entreprise», ajoute Chantal Thieblin Goffoz. «Les participant·es nous mentionnent que ces rencontres brisent leur sentiment d’isolement et que ce groupe leur permet d’avoir des échanges authentiques en lien avec leur réalité. La richesse des échanges entre les participant·es génère des réflexions, des idées et des solutions, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions ».

En plus de ces échanges personnels, le groupe est invité à identifier une thématique entrepreneuriale commune qui sera abordée lors de chaque rencontre. L’objectif est de permettre aux participant·es de se fixer des objectifs en lien avec cette thématique, d’identifier les démarches à entreprendre et de suivre leur progression en cours d’année.

Chaque groupe est composé de 8 participant·es apparié·es selon le stade de développement de leur entreprise. Une grande importance sera apportée à ce que chaque cellule soit composée d’entreprises sans liens ou relations clients ou fournisseurs. En plus des rencontres de groupes qui se déroulent en virtuel, les entrepreneur·es auront accès à des suivis individuels avec l’animatrice ainsi qu’aux expert·es d’une Brigade-conseil.

Une cellule de codéveloppement exclusive pour les entrepreneur·es de la communauté 2ELGBTQI+

Ce projet pilote permettra à 8 entrepreneur·es de la communauté 2ELGBTQI+ de se regrouper pour partager leurs propres défis et d’apprendre par le partage entre pairs. « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Evol qui permettra aux entrepreneur·es de la communauté 2ELGBTQI+ d’obtenir le soutien de leurs pairs dans la recherche de solutions et d’idées pour relever les défis et enjeux uniques rencontrés dans leur parcours entrepreneurial», affirme Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence. «En participant à l’animation des rencontres, nous pourrons accompagner les entrepreneur·es dans leur cheminement et ainsi favoriser leur réussite.»

Les rencontres, qui seront au nombre de 9 et d’une durée de 3 heures chacune, débuteront dès octobre prochain. Cette première cohorte accueillera des entrepreneur·es dont l’entreprise est en stade de démarrage, c’est-à-dire qu’elle est en activité depuis au moins 1 et au maximum 5 ans. Les entrepreneur·es au stade de croissance (plus de 5 ans) sont invité·es à mentionner rapidement leur intérêt en vue de la création éventuelle d’une autre cohorte.

Informations et inscription

Vous souhaitez en connaître davantage sur ce service d’accompagnement ou encore joindre l’une des Cellules de codéveloppement d’Evol?

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à ce service d’accompagnement :

https://www.evol.ca/actualites/nouvelle-collaboration-entre-evol-la-fondation-emergence-et-la-chambre-de-commerce-2elgbtqi-cglcc.

Les principes d’une cellule de codéveloppement

• La pratique offre des connaissances que la science ne produit pas

• Apprendre une pratique professionnelle, c’est apprendre à agir

• Échanger avec d’autres entrepreneur·es sur ses expériences permet des apprentissages impossibles autrement

• L’entrepreneur·e en action est une personne unique dans une situation unique

• La subjectivité de l’entrepreneur·e est aussi importante que l’objectivité de la situation

• Le travail sur l’identité professionnelle est au cœur du codéveloppement

INFOS | https://www.evol.ca