Horoscope septembre 2024

Vierge 22 août au 22 septembre 2024

C’est la rentrée bientôt, la fête du Travail. Dernier grand week-end de l’été, on aura alors nos dernières épluchettes de blé d’Inde sous les étoiles. Et le Soleil arrive chez la Vierge intelligente qui aime tant travailler, collaborer, aider et se rendre indispensable. Ses natifs ont affaire à Saturne en Poissons en ce moment, pour l’année qui vient. Ils rencontreront donc souvent des gens sérieux et un peu austères, mais à qui ils pourront faire confiance. Et ceux-ci leur offriront la chance de faire mieux au travail et dans la société, avec des postes de responsabilité. Ou une possibilité de se lancer à leur compte. Ou encore, l’occasion de servir la société en faisant du travail communautaire. Et même de la politique. Donc, des gens sérieux leur ouvriront des portes pour avancer dans leur carrière. Saturne qui est lié au destin, influencera aussi leur vie affective. Le natif vivra donc des événements déterminants dans ses relations. Il verra la fin de celles qui ne lui apportaient rien et qui ne lui ressemblaient pas. Mais il croisera le chemin de personnes qu’il aura attendues longtemps. Du genre avec qui il s’entendra bien, autant dans le quotidien qu’au niveau des objectifs de vie. Et les circonstances feront qu’ils finiront par se rapprocher, même s’ils ne le souhaitaient pas nécessairement au début. Ça leur permettra de se trouver de nombreux terrains d’entente. Enfin, le destin se manifestera chez la Vierge du côté des relations et les natifs vivront ce qui est prévu depuis toujours, révélé par Ourim et Toumim. Quant au bon Jupiter, qui est chez son cousin des Gémeaux jusqu’à la mi-juin 2025, il favorisera lui aussi la carrière de la Vierge. Les natifs peuvent vraiment s’attendre à un changement heureux au travail. Et dans la société. Les artistes devraient arriver à la popularité, en étant reconnus de tous et toutes. Tous ceux qui œuvrent dans le public auront du succès, ils toucheront plus de gens. Mais quand Jupiter arrivera en Cancer, en juin 2025, il favorisera leur vie affective. Le natif se rapprochera davantage de ceux qu’il aime. Il désamorcera aussi un ou deux conflits intérieurs, ce qui devrait se refléter dans ses échanges avec les autres. Souvent avec des conséquences assez concrètes. Et positives. L’avenir paraîtra meilleur pour la Vierge. Alors bonne fête du Travail et allons profiter des dernières douceurs de l’été.

Balance

Vous réfléchirez pas mal, d’autant plus que vous vous sentirez souvent seul, même entouré de vos proches et de vos meilleurs amis. Il y a eu du mouvement dans vos relations et ça vous déstabilise un peu. Vous réalisez que vous n’attendez plus la même chose des autres. Vous verrez bientôt où ça vous mène. Ou plutôt, vers qui ça vous attire. Vous stresserez moins au travail, il en était temps.

Scorpion

Vous vivrez de belles expériences avec les amis, ça vous rapprochera encore. Vous pourriez d’ailleurs travailler sur un projet bien concret avec l’un d’entre eux. Comme l’achat d’une fermette. Ou d’une terre à bois. Vous devriez en voir partir un cependant, vos chemins divergeant. Vous pourriez aussi vous décider à modifier votre avenir, en vous donnant un nouvel objectif. Un guide protecteur vous y aidera.

Sagittaire

Vous attirerez l’attention un peu partout, votre magnétisme sera intense. Les artistes se feront remarquer d’ailleurs, ils auront du succès. Surtout ceux qui sont visibles sur une scène. Ou par leurs œuvres, photos ou vidéos. Les retraités séduiront avec leur look relax, en pause du travail. Il y en a parmi vous qui réfléchiront sur leur attitude devant leurs responsabilités. Ils y feront des changements rapidement.

Capricorne

Vous serez attiré par l’aventure, les terres inconnues. Vous voudrez être dépaysé et fouler de nouvelles routes. Comme la Via Appia, en compagnie d’un légionnaire. La vie vous aidera si vous voulez y aller. Vous comprendrez mieux certaines vérités, comme on vous l’avait prédit il y a longtemps. Comme signe de terre, vous êtes bien outillé pour concrétiser vos rêves. Il est temps d’en réaliser quelques-uns.

Verseau

Le changement que vous redoutiez tant va survenir, mais vous vous en accommoderez facilement. Vous y trouverez même un aspect plaisant. Vous serez troublé plus que vous ne l’auriez cru lors d’une rencontre. Cette personne éveillera des feelings inattendus en vous, à ne plus savoir comment vous tenir. Et réagir. Mais, vous serez incapable de vous en séparer. Ça va s’équilibrer côté carte de crédit.

Poissons

Vous serez bien avec les autres, vous les écouterez plus d’ailleurs. Et peut-être amorcerez-vous une nouvelle relation. Mais il y aura des obstacles entre vous, surtout du côté du logis. Ou de vos gangs respectives. Des gens s’intéresseront à vous en vous proposant du travail ou une transaction avantageuse. Ceci en vous parlant face à face et non pas en ligne. Vous ferez du sport, de l’exercice, en équipe.

Bélier

Vous aurez le goût d’être plus en forme. Pour garder le moral. Et prévenir les mauvaises surprises. Marcher tous les jours serait un bon début. Vous ferez du ménage aussi, et pas mal de rangement. Ça vous amènera à clarifier vos idées en même temps. À vous retrouver. Tout en mettant la main sur des petits trésors perdus. Vous êtes aimé plus que vous le croyez au travail. Ou dans un autre endroit d’affaires.

Taureau

Vous aurez de la chance suffisamment pour devenir plus optimiste. Et peut-être même changer votre vie. Vous aurez des occasions de vous amuser, dans des fêtes et des soirées sans prétention. Ça vous rafraîchira l’esprit et le moral. Vous aurez un échange assez intense cependant du côté du cœur, ce sera des plus imprévu. Et cela risque de faire boule de neige. Ça va vous intéresser au plus haut point.

Gémeaux

Vous serez moins tenté de sortir, car vous vous plairez bien à la maison. Peut-être travaillerez-vous à rendre les lieux plus accueillants et confortables. Avec un gros projet ou une trouvaille géniale. Il y en a parmi vous qui s’installeront ailleurs, à un endroit qui leur a toujours plu. Ou avec quelqu’un qui les attendait depuis longtemps. D’autres se rapprocheront d’une famille accueillante.

Cancer

C’est la rentrée et vous rencontrerez pas mal de monde. Vous apprendrez bien des nouvelles ainsi. Dont une ou deux difficiles à croire, mais ce seront les plus drôles. Vous aurez à prendre une nouvelle route. Et peut-être un nouveau type de véhicule aussi. Parce que quelqu’un d’un peu éloigné vous invitera à veiller près de son Franklin. Vous rencontrerez un voisin, il sera charmant et intéressant.

Lion

Vous réaliserez que vous êtes riche, mais pas nécessairement en dollars ou en bons du Trésor. Plutôt parce que vous êtes en bonne santé. Ou que vous avez un regard hypnotisant. Ou encore, la croupe rebondie d’un lion. Mais quand même, vous aurez une occasion de vous enrichir, sans trop forcer. Vos revenus devraient augmenter. Et ne changez pas trop ce que vous appréciez.