Sherbrooke, pour une escapade au cœur des Cantons-de-l’Est 

Sherbrooke, ce sont des fêtes et des festivals qui remplissent les nuits d’été et des spectacles qui résonnent longtemps dans les têtes des visiteurs et visiteuses. C’est également le mélange des cultures francophone et anglophone qui, au fil des ans, se sont teintées des mille et une couleurs des communautés culturelles qui l’habitent aussi maintenant. Entourée de lacs, de rivières et d’espaces naturels, la ville offre une multitude de possibilités pour une escapade. Sherbrooke, c’est une ville vibrante !

Des tables à découvrir

Au centre-ville, découvrez des restaurateurs et des restauratrices passionné.e.s, des assiettes colorées et des menus diversifiés. À chaque bouchée, découvrez des produits frais et de saison de la région. Explorez la rue Wellington à la recherche d’une terrasse pour vous déposer. Plats traditionnels revisités, saveurs du monde, cuisine moderne ou végétarienne, vous trouverez certainement un resto qui saura vous plaire. Sherbrooke vous invite à goûter à l’authenticité et à la diversité de sa gastronomique locale !

Envie de prolonger votre séjour ?

De nombreux hôtels et auberges de Sherbrooke offrent un accueil chaleureux et un service irréprochable. Notamment, l’auberge Marquis de Montcalm est unique en son genre. Dotée d’un décor inspiré des plus beaux établissements européens, cette maison possède un cachet hors du commun. Également, l’Hôtel Delta de Sherbrooke propose aux touristes des chambres entièrement rénovées, une salle d’entraînement et un resto-bar réputé.

Quelques événements à ne pas manquer cet automne

Le Rendez-vous d’Howard, du 6 au 8 septembre

Le Rendez-vous d’Howard est un événement annuel de mise en valeur du Domaine Howard. Le parc du Domaine abrite les riches demeures patrimoniales et historiques de la ville de Sherbrooke. Au cœur de l’événement, l’histoire, le patrimoine, les arts et les cultures fondatrices de la région.

https://rendezvousdhoward.com

Fière la fête 12e édition, du 9 au 15 septembre 2024

Être authentique, c’est ça, la fierté! Fière la fête—Fierté Sherbrooke Pride est un événement

éducatif, festif, familial et inclusif. C’est une chance unique de célébrer la diversité l’égalité

dans les Cantons-de-l’Est ! C’est aussi l’occasion d’apprendre sur les réalités vécues par les

personnes LGBTQIA2S+ ou d’avoir accès à des ressources. Parades colorées, spectacles de

drag, conférences et ateliers : c’est à ne pas manquer.

https://fierelafete.com

CISEAUX, le 13 septembre 2024 à 19 h 30 au

Théâtre Léonard-St-Laurent, 200, rue Peel, Sherbrooke, Québec Ciseaux, un spectacle-événement unique et incontournable, est présenté pour la première fois à Sherbrooke dans le cadre de Fière la fête 2024 ! Ciseaux ravive la mémoire queer d’un point de vue féministe. C’est à l’aide de matériaux documentaires, de numéros de drag et de prises de parole de personnalités de la diversité sexuelle et de genre telles que Manon Massé, Safia Nolin, Judith Lussier et Monique Giroux, que les créatrices déploient leur récit. Dans ce spectacle de théâtre documentaire, Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau se réapproprient les clichés lesbophobes afin de renverser les dynamiques de pouvoir. Pour en savoir plus, relire l’entrevue dans le Fugues du mois d’août : « CISEAUX, la pièce queer continue de séduire les foules ».

https://www.fugues.com

Rivières de lumières, du 12 au 14 septembre 2024

Bien ancrée au centre-ville de Sherbrooke, la magie des lanternes revient chaque automne avec le festival Rivières de lumières et sa programmation pour toute la famille. Comme le veut la tradition, le festival propose trois activités principales : des ateliers de lanternes, un déambulatoire et un marché de nuit haut en couleur. Cette dixième édition promet une fin de semaine féérique et rassembleuse.

https://petiteslanternes.org

Bellevue en couleurs, les 28 et 29 septembre et les 5 et 6 octobre 2024

Le parc du Mont-Bellevue, situé en plein cœur de la ville, est parfait pour une escapade nature, offrant une vue spectaculaire sur la ville et ses alentours. Lors de l’événement Bellevue en couleurs, montez à bord de la remontée mécanique pour admirer les couleurs orangées d’automne et profiter d’une programmation variée.

https://www.parcmontbellevue.com

Sherbrooke met la table, du 11 au 27 octobre

Sherbrooke met la table est une promotion gourmande qui rallie le milieu sherbrookois de la restauration en rendant les bonnes tables accessibles. Laissez-vous charmer par les restaurateurs de la région et leurs menus créatifs mettant de l’avant des produits d’exception !

https://www.sherbrooke.ca