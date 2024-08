Adélard présente la 1ère édition du Club Social

Lieu de création en art actuel, de résidence d’artistes, d’exposition et d’éducation au cœur des Cantons-de-l’Est, Adélard est heureux de présenter le Club Social, un nouvel événement créatif et festif qui aura lieu le samedi 31 août 2024, de 12 h à 19 h.

Le Club Social est un événement qui lie création artistique et exploration de thèmes sociaux en lien avec les enjeux de notre temps. Avec la complicité, Julie Delporte et Théo Bignon, artistes en résidence chez Adélard, le Club Social réunira sept artistes pour une journée de performances, d’ateliers créatifs participatifs et de discussions sur le thème queer rural, un sujet qui vise à faire résonner les voix 2SLGBTQ+ en milieu rural.

La programmation de cette première édition du Club Social permettra au public de participer à une variété d’activités qui tenteront de montrer la pluralité des expressions queers en arts visuels. Ces activités, en continu tout au long de la journée, seront une belle occasion de montrer le caractère insaisissable des perspectives queers et la manière dont elles se traduisent dans l’art contemporain. À la fois expérimental et résolument tourné vers le public, l’événement comprendra des ateliers de création participative, des œuvres relationnelles, des performances qui se dérouleront devant la grange Adélard. L’événement se conclura avec La Grande Tablée Queer, animée par Enora Cordier (Les Agricoles), qui permettra un moment de discussion avec le public, les artistes et plusieurs personnes agissant sur les enjeux LGBTQ+ dans la région de Brome-Missisquoi.

Fidèle à sa mission de rapprocher les artistes et les citoyens, Adélard envisage cet événement artistique comme une nouvelle occasion de dialogue et de médiation culturelle, dans un esprit de découverte et d’accessibilité.

À propos des artistes-commissaires de l’événement

Julie Delporte est une autrice et artiste multidisciplinaire. On lui doit plusieurs romans graphiques dont Corps vivante et Moi aussi je voulais l’emporter. Elle a également fait paraître un album jeunesse, Je suis un raton laveur, et un livre de poèmes illustrés avec des gravures à l’eau-forte, Décroissance sexuelle. Il lui arrive d’écrire des essais littéraires, d’explorer différentes techniques d’impression, de publier des fanzines ou encore de fabriquer des pièces en céramique. Plus d’information sur : https://www.juliedelporte.com

Théo Bignon crée des broderies, des objets et des installations qui examinent les intersections entre les pratiques de désir, les types de socialisation queer et les notions d’ornementation et de décoration. Il utilise le pouvoir sémantique des couleurs ainsi que des iconographies ciblées afin de créer un jeu de piste qui ne se révèle qu’à certain.e.s. En 2024, Théo Bignon a notamment présenté son travail dans des expositions.

INFOS | Adélard, 23, rue Principale, Frelighsburg, J0J 1C0 [email protected]

https://www.adelard.org