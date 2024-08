Mariah Hanson, à la tête du mythique party lesbien de Palm Springs

D’un petit événement d’une nuit dans un musée de Palm Springs accueillant 1 500 participants, il y a 30 ans, à la réservation d’emplacements somptueux dans des hôtels de luxe avec plus de 15 000 participant.e.s et d’importantes personnalités s’affichant sur plusieurs jours, le Dinah Shore Weekend est devenu l’un des événements incontournables de Palm Springs, parmi les plus grands promoteurs touristiques de la vallée de Coachella.

Au fil des ans, des artistes telles que Lady Gaga, Katy Perry, Bebe Rexha, Kesha, Iggy Azalea, Tegan & Sara, Lizzo et Meghan Trainor ont participé à cet événement qui désire avant tout « faire la différence » en mettant l’accent sur l’idée de faire la fête « pour une cause ». De ce fait, la fondatrice et productrice Mariah Hanson est impliquée dans les causes sociales et politiques affectant la communauté LGBTQ+, en partenariat avec des organismes comme GLAAD, NOH8, Equality California, pour n’en nommer que quelques-uns. Celle qui a remporté plusieurs prix pour son leadership entrepreneurial, dont le Spirit of Stonewall Lifetime Achievement Award en 2014, s’est prêtée au jeu de l’entrevue, qui vous donnera certainement envie de vous envoler pour

The Dinah.

PHOTO : Avec quelques vedettes de la série The L World

Il y a 33 ans, vous avez eu l’idée de créer un festival pour les femmes queers en Californie. Comment et pourquoi vous est venue cette idée ?

MARIAH HANSON : J’organisais des fêtes lorsque j’étais à l’université et elles sont rapidement devenues légendaires. C’était une séquence naturelle pour moi de transformer un talent naissant en carrière. J’aime notre communauté, je me sens inspirée par les femmes et je voulais leur proposer des événements d’un calibre supérieur à celui auquel elles étaient habituées à l’époque.



Quand on pense aux célébrations de la Fierté, on pense d’abord à des villes comme San Francisco ou Los Angeles. Pourquoi avez-vous choisi Palm Springs comme épicentre de votre événement ?

MARIAH HANSON : Le tournoi de golf Dinah Shore attirait déjà de nombreuses lesbiennes à Palm Springs. Il était inévitable que quelqu’un organise une fête et rassemble tout le

monde ! Palm Springs est une belle communauté LGBT. Nous avons pratiquement pris le contrôle de la ville !

Quel a été votre plus grand défi depuis la création de The Dinah ?

MARIAH HANSON : Les hôtels. Et les talents personnalités invités. Ni l’un ni l’autre ne sont faciles à obtenir. Quand j’ai débuté, les hôtels n’acceptaient pas pleinement la prise de contrôle LGBT, mais l’attitude incroyable de nos participants et la nature de nos soirées les ont rapidement conquis. Puis inviter les talents personnalités n’est jamais facile. Je reçois beaucoup de « non » avant d’obtenir un « oui », donc c’est toujours une question de jonglerie pour constituer notre line-up. Mais le festival a atteint un statut emblématique pour les artistes en tournée, donc c’est devenu plus facile avec le temps.

Justement, chaque année, il y a une incroyable liste de talents et d’icônes de la culture pop en tête d’affiche de l’événement. Au fil des années, quelles sont les personnalités qui vous ont le plus impressionnée ?

MARIAH HANSON : J’ai aimé tous les artistes qui ont eu la gentillesse d’honorer notre scène. Nous présentons une programmation que nous croyons que nos participants vont adorer.

PHOTO : Dinah Shore Party



La communauté LGBTQ+ a beaucoup changé au cours de la dernière décennie. En plus de trois décennies du Dinah, quels changements avez-vous constatés chez votre clientèle ?

MARIAH HANSON : La communauté LGBT se sent plus que jamais à l’aise d’être qui elle

est et vivre à voix haute est primordial pour bien vivre. Nous devons nous aligner sur

l’authenticité qui nous habite. Le Dinah donne aux gens une chance de faire cela, ensemble. C’est une belle chose !

Un événement comme The Dinah peut-il être considéré comme une déclaration politique dans le contexte social et politique actuel aux États-Unis ?

MARIAH HANSON : Tout événement qui encourage ses participants à être exactement qui ils sont tels qu’ils sont et qui célèbre la diversité, l’inclusion, les différences et toutes les

nombreuses façons dont nous créons collectivement notre belle communauté LGBT est une déclaration politique.

5 questions rapides sur The Dinah :

• Décrivez l’ambiance du Dinah en trois mots. Sauvage, joyeux, inclusif.

• Pourquoi venir au Dinah ? Pourquoi pas ?

• Qu’apporter au Dinah ? Une attitude positive, un peu de gratitude, un peu de crème solaire, un esprit et un cœur ouverts et un amour de la musique et de la communauté.

• Votre plus beau souvenir ? J’en ai trop ! Le Dinah est si spécial.

• Une anecdote surprenante sur le Dinah ? Jessie Reyes est une artiste tellement douée et a donné une performance si puissante. Le lendemain, elle a accepté de rencontrer toute mon équipe et de prendre une photo avec nous. Nous l’aimions tous tellement. Je chéris la photo. Mon personnel a tout simplement adoré l’expérience.

INFOS | Le Dinah 2024 se déroule du 25 au 29 septembre à Palm Springs en Californie.

Pour plus d’informations sur la programmation et l’événement : https://thedinah.com