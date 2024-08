Rejoignez les rythmes de TEMPÉO, le festival de danses et de musiques !

Une grande fête en plein air vous attend pour cette nouvelle édition du Festival TEMPÉO Danse et Musique. Du 10 au 15 septembre prochain, différents rythmes musicaux s’invitent sur l’esplanade de la Place des Arts pour vous faire bouger !

Une nouveauté cette année : au cours de la fin de semaine (les 14 et 15 septembre), la musique résonnera à partir de 15 h, permettant de prolonger le plaisir de cette piste de danse — située dans le Quartier des spectacles — sur des rythmes venus d’ici et d’ailleurs. Une expérience mémorable en compagnie de professionnels de la danse, de groupes musicaux et de DJ invités pour faire bouger la ville pendant les dernières heures de l’été ! Animée par Philippe Fehmiu, l’édition 2024 vous permettra d’apprécier la danse et la musique Bollywood, country, brésilienne, boogie-funk, afro-pop, en plus de la salsa. Une conclusion dynamique à la saison des festivals grâce à six événements rassembleurs et gratuits.



Que vous ayez les deux pieds dans la même bottine ou que vous soyez la reine ou le roi de la piste, ce sera l’occasion idéale de danser dans le plaisir selon le(s) style(s) qui vous inspirent le plus.

BOLLYWOOD

10 septembre 2024, 18 h à 22 h 30

Avec la participation de Veils of Bollywood, DJ Dr Bahar, DJ Deep et ses percussionnistes et DJ Sunpreet Singh Uppal, les influences Bollywood se croiseront et s’exprimeront le temps d’une soirée pleinement inspirée de cette musique vibrante et colorée.



COUNTRY

11 septembre 2024, 18 h à 22 h 30

Sortez bottes et chapeaux de cowboy, car les danses en ligne vous attendront avec la participation de Kathy Maguire du bar Spaghetti Western, DJ Clémentine, Vince Lemire et DJ Berta Boys.



BRÉSILIENNE

12 septembre 2024, 18 h à 22 h 30

Le déhanchement sera au rendez-vous lors de cette célébration purement brésilienne, animée par Maracatu Raio de Ouro et Forró Montréal. Avec la participation de DJ Tati Garrafa, Diogo Ramos, DJ Tupi Collective, DJ Skambo et DJ Mks



BOOGIE-FUNK

13 septembre 2024, 18 h à 22 h 30

La fièvre du vendredi soir à la Place des Arts sous le thème du boogie-funk, avec la participation des danseurs de LockUnity, DJ ZamalFunk, de Frase et Kola et DJ Voyage Funktastique.

AFRO-POP

14 septembre 2024, 15 h à 22 h 30

Samedi afro-pop à la Place des Arts avec la participation de DJ Empress Cissy Low, de Freddy Massamba, DJ San Farafina, de Kizaba et de Glowzi.



SALSA

15 septembre 2024, 15 h à 22 h 30

Un pas à la fois, laissez-vous envahir le dimanche 15 septembre par les rythmes de la salsa ! Avec la participation de DJ Kmilo, La Tribu Salsa Band, du collectif DJ TUMBAO MTL, ainsi que de Lengaïa Salsa Brava et ses 12 musiciens.

INFOS | Festival TEMPÉO Danse et Musique. Du 10 au 15 septembre sur l’esplanade de la Place des Arts.

https://placedesarts.com