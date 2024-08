Les recommandations de Guillaume Michaud

Le DJ et producteur montréalais Guillaume Michaud n’a pas chômé cet été. Entre sa première performance en tant que tête d’affiche du Piknic Electronik, sa prestation de clôture de Fierté Montréal au Stéréo Bar et son rôle de danseur dans Pub Royal, la comédie musicale en hommage aux Cowboys Fringants présentement en tournée, le sympathique artiste revient sur sa carrière et partage ses coups de cœur musicaux à ne pas manquer cet automne.



Tu as eu tout un été! Comment te sens-tu une fois la poussière retombée?

Guillaume Michaud : Mon premier Piknic à titre de headliner le 7 juillet dernier était définitivement un highlight de ma vie au complet (rires)! J’avais même une équipe de danseurs, on a mis le paquet pour créer un univers qui me ressemble vraiment! Le 4 août j’ai présenté le spectacle Guillaume Michaud and friends, au Village au Pied-du-Courant, devant la plus grosse crowd ever qui dansait à la pluie battante! C’était très humbling de voir que les gens venaient voir des artistes locaux! Le 11 août, j’étais aux platines du Stéréo Bar pour la soirée qui coïncidait avec la clôture de Fierté Montréal et d’Île Soniq.

Le Stéréo! Tu as dû prendre ton pied!

Guillaume Michaud : C’est incroyable de jouer dans un endroit qui possède un son aussi développé! J’ai préparé un voyage musical de cinq heures, orchestré à 100 % par moi, lors duquel on pouvait entendre toutes les subtilités. Je pouvais amener les gens où je voulais. L’ambiance après Île Soniq et la Fierté devient un peu épique!

Tu es aussi sur le point de partir en tournée avec les 7 Doigts!

Guillaume Michaud : En plus! Je suis danseur dans la comédie musicale Pub Royal, créée par les 7 Doigts. Le show a été présenté à la Place des Arts cet été, avant de partir en tournée du Québec cet automne et de se diriger vers l’Europe en 2025.

As-tu des projets à venir?

Guillaume Michaud : Je serai au Motel Motel dans le Village pour la première fois ce mois-ci! J’ai énormément d’amis qui jouent là et ça faisait longtemps que je voulais y aller! C’est une belle opportunité pour moi de jouer dans un endroit qui reflète ma communauté tout en faisant connaître ma musique au sein d’une crowd différente.

D’autres surprises à nous révéler?

Guillaume Michaud : J’ai récemment signé avec le label montréalais KooKoo Records, j’ai un

nouveau EP qui sortira cet automne. Donc les gens peuvent garder l’œil ouvert sur Spotify!

Mixer de la musique n’est qu’une des nombreuses cordes à ton arc, n’est-ce pas?

Guillaume Michaud : Oui! Ma carrière principale est à titre de danseur de ballet! J’ai notamment travaillé à Macau pendant deux ans à partir de 2017 dans un spectacle présenté par MGM. J’ai par la suite eu la chance de tenir le rôle principal d’un spectacle du Cirque du Soleil à Andorre intitulé Move. Fait cocasse, l’équipe de casting cherchait un vrai DJ, c’est donc de cette façon que j’ai été présenté. Mais quand les répétitions ont commencé, l’équipe s’est rendu compte que j’étais aussi danseur, donc le rôle a été adapté pour que je danse. Ce spectacle mariait toutes mes connaissances, c’était vraiment le peak de ma carrière!

Comment es-tu devenu DJ alors?

Guillaume Michaud : Quand j’habitais en Chine, j’avais un copain à Berlin que je visitais souvent. Mon premier voyage dans cette ville m’a ouvert sur l’esprit de communauté et sur les gens qui se réunissent autour de leur passion pour la musique électronique. Je suis donc éventuellement devenu DJ résident pour deux bars de Hong Kong, le Salon 10 et le Petticoat Lane. En revenant ici en 2019, je suis devenu résident au Nao Bar et au Flyjin, puis on m’a invité à différents événements, dont le PY1, la pyramide de Guy Laliberté, ainsi que le festival SXM St-Martin, dans les Caraïbes.

Et tu a finalement pris d’assaut les scènes les plus prestigieuses de Montréal…

Guillaume Michaud : J’attendais ça depuis longtemps! En 2021, j’ai eu l’honneur de mixer aux côtés de Mistress Barbara, au Piknic Electronik. C’était l’édition après la pandémie, où il y avait des ronds par terre pour que les gens dansent en groupes! Puis, en 2023, j’ai participé à mon premier Igloofest. Après avoir joué à ces festivals, je peux de plus en plus choisir mes projets et jouer des gigs qui me ressemblent et qui me laissent garder ma signature.

Tu es un expert des festivals montréalais et plusieurs shows sont à voir en ce début d’automne. Tu nous partages tes recos?

Guillaume Michaud : Pour le Piknic, on ne veut pas manquer Gab Rhome (avec Hot Since 82), le 2 septembre. C’est un GROS COUP DE CŒUR! Je n’ai jamais manqué un de ses shows. Ce DJ vient d’ici et il a une super carrière internationale. C’est un producteur d’ici qui a percé à l’étranger, ce sera une mégabelle journée. Le 15 septembre une autre Montréalaise sera en vedette : BLOND:ISH. Elle est une superstar internationale qui a commencé ici. Elle a notamment sorti un remix de la chanson Fortnight, de Taylor Swift, avec Post Malone en mai dernier.

Le 6 septembre, du côté du nouveau festival Palomosa, il faut aller voir Yaeji. Je la suis depuis ses débuts et quand elle est sortie, il n’y a pas un set ou je ne jouais pas sa chanson Raingurl! À ne pas manquer (chef’s kiss)! Les Montréalaises Laurence Matte et Andréa de Tour, seront aussi en prestation. C’est super important de supporter la scène locale, il faut donc arriver tôt et découvrir les artistes d’ici qui shine! Le 7 septembre, Club Shy présenté par Shy Girl est une reco incontournable pour du bon beat électronique!

