Troye Sivan et Charli XCX? Ça va être chaud…

Les artistes pop Charlie XCX et Troye Sivan seront à la Place Bell, avec en invitée spéciale Shygirl, le lundi 16 septembre, à partir de 19h, dans le cadre de la tournée Sweat.

Par le passé, Charli et Troye ont déjà joint leurs forces sur les morceaux 1999 (en 2018) et 2099 (l’année suivante), tous les deux présents sur l’album Charli de la chanteuse britannique. L’annonce d’une nouvelle réunion entre les deux icônes pop a ravi leur fanbase. Teasé durant le festival Coachella en avril dernier, les spéculations sur la nature de ce retour se sont multipliées, jusqu’à ce que les deux amis annoncent qu’il s’agissait d’une tournée commune débutant en septembre.

Charli XCX est une artiste aussi passionnante difficile à saisir et à définir. La chanteuse semble toujours avoir une platform shoe dans la pop mainstream et gomme baloune, tandis que l’autre s’aventure dans le monde en perpétuelle déconstruction de l’hyperpop.

À 31 ans, l’auteure-compositrice-interprète britannique, qui vient de réussir un coup de maître avec son album Brat, a aussi composé des titres à succès pour Rihanna, Gwen Stefani et Sky Ferreira, et elle a collaboré avec Carly Rae Jepsen, Iggy Azalea et Tove Lo. Mais elle a aussi invité sur ses albums des artistes aux univers plus expérimentaux, tels que Brooke Candy, Cupcakke ou Mykki Blanco. On a bien hâte de la voir sur scène.

Dans la lignée de son dernier album, assez caliente, attendez-vous que Troye Sivan se mette en scène de façon particulièrement sexy dans ce concert. Le chanteur mise sur une tournée à l’image de son album, fun et décomplexé, symbole d’un virage plus chaud que jamais, qui lui permet d’exister non plus comme un jeune angélique désexualisé mais comme un homme gai et fier qui ne compte pas mettre ses désirs en sourdine.

Troye Sivan a beau n’avoir que 29 ans, il est déjà un vétéran… Il a commencé à poster des reprises de chansons sur internet dès l’âge de 12 ans. Depuis, il est devenu un chanteur pop reconnu à l’international pour ses tubes Rush et One Of Your Girls. En entrevue avec le magazine Brut, il confiait récemment : « J’étais très complexé. J’avais 20 ans, je cherchais à savoir qui j’étais, ce que je voulais. C’est toujours le cas (rires), mais pas de la même façon. Je me sens beaucoup plus libre maintenant. J’ai vraiment eu beaucoup de chance, parce que j’ai fait mon coming out avant de commencer à produire de la musique professionnellement », poursuit l’artiste dans la même entrevue. «Et je me souviens avoir été très, très nerveux, mais j’ai reçu énormément d’amour et de soutien.

Il ajoutait, en entrevue, avec Rolling Stone: « Je crois que c’est ce qu’on appelle grandir, d’en apprendre sur soi, sur les autres, sur les relations, sur l’amitié. Avec cet album (son troisième), je me suis autorisé des trucs que je ne me serais pas autorisés avant. Avant, j’avais très peur de danser, des chorégraphies, tout ça. Pour cet album, j’ai pris le temps [c’était durant les multiples confinements de la COVID], d’être chez moi, en Australie. Je me sentais très libre. J’ai voulu transmettre cette euphorie dans ma musique et dans le vidéoclip de Rush ».

Produite par Live Nation, la tournée SWEAT, de 22 spectacles en 21 villes, débute le 14

septembre à la Little Caesars Arena de Détroit, dans le Michigan, avant de faire escale à

Montréal (présentée par Evenko), le 16 septembre. Elle se rendra ensuite à Toronto, New York, Boston, Phoenix, Inglewood (en banlieue de Los Angeles), San Francisco et plus encore (San Diego, Portland, Atlanta, Nashville, Baltimore…), avant de se terminer à Seattle, au Climate Pledge Arena, le 23 octobre.

INFOS | Place Bell, le 16 septembre, à 19h30 (portes à 18h30)

https://evenko.ca