13e Festival Phénomena, 2 au 25 octobre 2024

Créé en 2012 par D. Kimm et Les Filles électriques, Phénomena est un festival interdisciplinaire qui offre une tribune aux artistes inclassables et atypiques.

Le Festival propose une programmation particulièrement foisonnante et diversifiée pour sa 13e édition. On pourra assister à des spectacles de performance et de danse, des projections de films et plusieurs cabarets déjantés qui sont la marque de commerce de Phénomena. Parmi les spectacles à ne pas manquer, il y a non pas UN mais bien DEUX Cabarets DADA qui mettront à l’honneur des artistes inclassables et indisciplinés dont Alexis O’Hara, Stéphane Crête, Peaches Lepoz et Crystal Slippers, Sandy Bridges, Kitty Catcher, Ander Gates, Jacqueline van de Geer, Raphë et le Growlers Choir. Autres propositions éclatées, celle de Gabo Champagne, de l’artiste autochtone Malorie Yawenda Picard et le traditionnel cabaret « détournement d’une icône » orchestré par Claudia Chan Tak, consacré cette année à ABBA… sans ABBA.

Il y aura plusieurs spectacles de danse dont celui de la charismatique Chi Long dans un projet des Sœurs Schmutt et L’AstroQueer Cabaret concocté par le danseur fantasque Mathieu Hérard. À la demande générale, nous présentons pour une troisième année un Battle de Waacking coloré et festif organisé par la très énergique Axelle « Ebony » Munezero.

Parlant de danse, vous êtes conviés à venir vous déhancher au Bal Phénoménal avec la fabuleuse Fanfare Pourpour dans une Sala Rossa transformée en salle de danse à l’ancienne pour l’occasion.

À souligner, la 3e édition du Cabaret féministe pas gentil du tout, animé par Chantal Lamarre, avec une dizaine d’artistes et de féministes impertinentes… et pertinentes dont Catherine Éthier, Martine Delvaux, Alix Dufresne, Micheline Lanctôt et Mélodie Noël Rousseau.

Ce sera aussi la 4e édition de la Parade Phénoménale qui déambulera au son des fanfares sur le boulevard Saint-Laurent le 29 septembre. C’est le temps de sortir vos costumes et de venir en gang vous joindre à l’un des cortèges thématiques : Fleurs, Fonds marins (bienvenue aux sirènes!), Esprit de la forêt, Extravaganza et bizarrerie, etc. Toutes les infos sur le groupe Facebook Parade Phénoménale.

INFOS | https://electriques.ca