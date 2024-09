Kaytranada au parc Jean-Drapeau en septembre

Le rappeur et producteur de musique montréalais Kaytranada, qui lançait au début de l’été l’album Timeless, sera de passage en ville, le 28 septembre prochain, pour un concert qui s’annonce mémorable à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau, dans le cadre de sa tournée nord-américaine.

Dans la dernière décennie, il a su captiver un public diversifié grâce à son mélange unique de hip-hop, de R&B, de funk et de house. Après avoir conquis le monde avec ses sons groovy et sexy, le producteur et artiste présentait au printemps Timeless, un album qui s’annonce déjà séminal.

L’Album

Troisième album studio du DJ et producteur haïtiano-canadien, Timeless compte 21 titres et offre des collaborations avec Channel Tres, Lou Phelps, Rochelle Jordan, TinsheDon Toliver, Childish Gambino, PinkPanteress et plus encore. Timeless a atteint la 28e place du Billboard 200 et a atteint le top 10 des meilleurs albums dance/électronique, culminant à la seconde position.

Avec Timeless, Kaytranada fait grimper la température avec des bangers funky comme il sait si bien maîtriser. On pense notamment à l’excellente Drip Sweat en compagnie de Channel Tres samplant avec beaucoup d’inventivité le fameux breakbeat de Think de Lyn Collins ainsi que l’ensorcelant Do 2 Me conviant Anderson .Paak et SiR tandis que Childish Gambino viendra nous enivrer comme jamais sur Witchy. Au milieu de ces invité.es qui tirent leur épingle du jeu comme Ravyn Lenae sur Video, mais encore Tinashe pour un More Than A Little Bit survolté et Dawn Richard sur le percutant Hold On, le producteur s’autorise quelques expérimentations solos. C’est notamment le cas de l’introduction cinématographique nommée Pressure ou des allures disco de Dance Dance Dance tandis qu’il pousse la chansonnette sur l’entraînant Stepped On prouvant qu’il sait repousser les limites de sa créativité sans faille.

Clairement, on n’est pas déçu de ce troisième album de Kaytranada. On retrouve son savoir-faire qui aura fait sa réputation tout en visant large pour provoquer de nouvelles sensations auditives.

La Tournée

Après avoir récemment offert une série de prestations mettant en vedette les morceaux de Timeless dans des festivals européens tels que Sonar, Parklife et We Love Green, Kaytranada débutera sa tournée nord-américaine en septembre. La tournée nord-américaine qui l’accompagne est aussi solide, niveau line-up que l’album. Son acolyte et collaborateur Channel Tres le précédera sur toutes les dates, alors que d’autres amis comme le rejoindront sur scène sur des dates spéciales.

Ceux qui l’ont suivi au fil des ans connaissent le genre d’ambiance festive qui règne lors de ses shows à la maison, et cette fois-ci risque d’être extra spéciale, avec comme décor le soleil qui se couche sur la ville à l’horizon. L’excursion de 15 dates débutera au Canada le 14 septembre au Deer Lake Park de Vancouver et traversera de grandes villes comme Chicago, Toronto, New York et Miami avant de se terminer le 26 octobre au BMO Stadium de Los Angeles.

Une sortie à son image

En entrevue avec le magazine new-yorkais The Fader, en 2016, l’artiste d’origine haïtienne, qui a grandi à Saint-Hubert, révélait qu’il était homosexuel, attribuant certains problèmes de création au fait qu’il ne s’avouait pas sa véritable identité. « J’essayais d’être quelqu’un que je n’étais pas, et j’étais frustré que les gens ignorent qui j’étais », avait-il expliqué alors.

Kaytranada, qui a signé en 2014 avec le même label que M.I.A. et Adele, XL Recordings, disait toutefois ne pas savoir s’il voulait qu’on lui accole l’étiquette de « gai ». « Je ne me dis pas hétéro, je ne me dis pas gai, je suis tout simplement moi. Mais dans le fond, j’imagine, ça veut dire que je suis gai. »

Le spectacle à l’emblématique Parc Jean-Drapeau inclura le collaborateur de Kaytranada, Channel Tres, en tant qu’invité spécial, en plus d’apparitions de Kitty Ca$h et Lou Phelps (son frère).

INFOS | KAYTRANADA / Timeless – Tournée nord-américaine,

Samedi 28 septembre 2024 à 18 h.

Artistes invités : Channel Tres + Lou Phelps + Kitty Ca$h

À l’Espace 67, au Parc Jean-Drapeau, Montréal.

https://evenko.ca