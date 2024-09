Queer avec Daniel Craig présenté à Venise

Après Challengers, Luca Guadagnino va déjà faire son retour avec l’intrigante romance gaie Queer, portée par Daniel Craig.

À travers sa filmographie, Luca Guadagnino s’est employé à explorer une thématique bien précise : celle du désir. Entre Call Me by Your Name, A Bigger Splash ou encore Bones and All, le réalisateur italien a tenu à faire de ce sentiment l’un des points centraux de son cinéma, le traitant chaque fois d’une manière différente pour finalement en faire une sorte de fresque gigantesque.

Son plus récent film, Challengers, sorti en avril 2024, ne dérogeait pas à la règle, nous plongeant au cœur d’un triangle amoureux dans le monde du tennis professionnel.

Son prochain film continuera sur cette lancée, sondant lui aussi le désir, ainsi que l’addiction et l’obsession. Intitulée Queer, cette adaptation du roman autobiographique du même nom de William S. Burroughs est le récit halluciné d’une errance, d’un mal de vivre incurable qui a pour toile de fond un Mexique couleur de cauchemar, avec son soleil obsédant, ses étendues de tôles ondulées et toute une faune pittoresque et violente.

Lee, alter-ego de Burroughs, héros désenchanté noie son désespoir dans l’alcool et les rencontres, à la fois avide et indifférent, spectre sur qui pèse la menace d’une dissolution. Son seul repère : Allerton, jeune homme indolent, jaloux de son indépendance, mais aussi secrètement flatté d’être l’objet de la convoitise de Lee. À force de séduction, de prévenance et de ténacité, Lee parviendra à ses fins et accompagnera son compagnon dans une étrange expédition à travers l’Amérique du Sud, à la recherche d’une mystérieuse drogue, connue pour ses pouvoirs télépathiques. Queer est une peinture du manque, le récit d’une tentative de sevrage.

Quelques jours avant sa présentation à la Mostra de Venise, on en sait plus sur le film et la partition de Daniel Craig, qui incarne le personnage principal. Via le média italien Lucy, Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra de Venise, a largement évoqué le prochain film de Luca Guadagnino. Il s’est notamment largement attardé sur la prestation de Daniel Craig : « Je pense que Queer est son meilleur film. Daniel Craig n’a jamais eu une aussi bonne performance, si impressionnante, de sa vie. »

Pour lui, il s’agit sans doute également de la meilleure œuvre du réalisateur sicilien et pour nous donner une meilleure idée, il s’est permis de comparer le film à Cruising, le film de William Friedkin sorti en 1980, notant néanmoins que le style de Guadagnino contenait « beaucoup plus d’ironie, un plus grand détachement ».

Cela étant dit, il a aussi révélé qu’il avait vu plusieurs versions du long-métrage, dont une de 3h15 et une autre de 2h30.

Comme Barbera l’a déjà confié à Deadline, il y a quelques mois le film devrait notamment contenir « quelques scènes de sexe assez intenses» , en faisant l’un des rôles les plus iconiques de la carrière de Daniel Craig. Chez Vanity Fair, il avait aussi loué « le visuel complètement abstrait, pas réaliste » de Queer.

Après Venise, Queer sera présenté en première nord-américaine au TIFF de Toronto.