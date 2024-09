VERDEJO-MACABEO MARILUNA

SIERRA NORTE, DO UTIEL REQUENA (ESPAGNE) 2023

Code SAQ : 14234001 • 15,25$

Une autre offre de blanc estival, bio et végane. À base de verdejo avec une touche de macabeo, ça sent le bord de mer, sous une pleine lune, où on se régale de ceviche, de crevettes grillées, ou d’un plateau de sushis, au son d’une musique entraînante. Le nez est à la fois d’une gaieté folle avec ses franches notes de fruits tropicaux, et sexy comme les vagues ondulantes de la mer. La bouche est légèrement herbacée et bien fraîche, comme une salade estivale. C’est très (dangereusement) facile à boire. Comme une croquée de neige en plein été ; un instant de joie.