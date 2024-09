À la découverte du meilleur des arts vivants et des écritures contemporaines

L’USINE C collabore cette année encore avec le Festival actoral à Marseille. Cette 6e biennale internationale est l’occasion de découvrir le meilleur des arts vivants et des écritures contemporaines dans une programmation avant-gardiste. Des créations d’artistes québécois.e.s et canadien.ne.s côtoieront les révélations récentes des scènes européennes, dont une place de choix accordée aux artistes français.e.s et belges, en vitrine cette année.

Pour cette édition 2024, l’USINE C accueillera plusieurs spectacles performatifs de danse et de théâtre, du 25 octobre au 2 novembre 2024.

Orlando et Mikael

Un des spectacles phares de cette programmation est Orlando et Mikael, mis en scène par le cinéaste et metteur en scène suédois Marcus Lindeen en collaboration avec la dramaturge française Marianne Ségol. Cette pièce poignante, qui sera présentée les 29 et 30 octobre, traite de sujets actuels, tels que la réassignation de genre et la quête d’identité. Orlando et Mikael donne la voix à deux personnes évoquant leurs opérations de réassignation de genre et questionnant leur choix irrévocable. Le metteur en scène nous entraîne dans les méandres de nos mondes intérieurs, dans l’aventure intime et souvent vertigineuse de personnes en quête d’elles-mêmes. Comment rendre compte des multiples identités qui nous composent ? C’est en 2022 que Marcus Lindeen, auteur, metteur en scène et réalisateur

suédois (Regretters, 2010) complète La Trilogie des identités au Festival d’Automne à Paris, composée des pièces Orlando et Mikael, Wild Minds et L’Aventure invisible. Ses performances ont été présentées à la Schaubühne à Berlin, au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, au Wiener Festwochen et pour la première fois à l’USINE C et à Montréal.

CRÉDIT PHOTO : Benjamin Khan – Bless the Sound that Saved a Witch like me – Bas Czerwinski CRÉDIT PHOTO : mikael orlando CRÉDIT PHOTO : Benjamin Khan – Bless the Sound that Saved a Witch like me – Bas Czerwinski

Formé au journalisme de radio et à la mise en scène, Marcus Lindeen élabore ses pièces à partir d’un minutieux travail de recherche et d’entretiens. Avec la collaboration artistique de la dramaturge Marianne Ségol et du compositeur Hans Appelqvist, il met en scène la parole de personnes aux destins hors du commun dans un dispositif scénique dépouillé, où le public, entourant les acteurs, paraît convié à une discussion intime. Une exploration fascinante de notre capacité de transformation.

actoral 2024

La biennale actoral à Montréal est le fruit de plusieurs années de partenariat et d’échange entre l’USINE C et le Festival actoral à Marseille, en complicité avec le directeur artistique Hubert Colas, et s’étend depuis 2018 jusqu’à Rouyn-Noranda avec la coopération de l’Écart dans le cadre de la Biennale d’arts performatifs, et à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins à Ottawa avec la participation du Théâtre du Trillium. Avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle le théâtre, la danse, la littérature, le cinéma, la performance et la musique, cet événement international propose des spectacles diversifiés soulignant la vitalité de la création contemporaine.

Dans un esprit de réciprocité, ce tremplin exceptionnel offre aux artistes d’ici de réelles opportunités de résidences de création et de diffusion internationale, et promet au public la découverte d’une multiplicité de formes scéniques émergentes et innovantes.

CRÉDIT PHOTO : Samir Laghouati-Rashwan

Outre Orlando et Mikael, on pourra donc y voir, les 25 et 26 octobre, Daina Ashbee (Canada) dont l’œuvre chorégraphique We learned a lot at our own funeral évoque une bataille avec soi, l’écho du corps, de sa force et de sa fragilité; Soa Ratsifandrihana (Belgique) présentera g r oo v e, son premier solo à titre de chorégraphe, inspiré de son héritage familial franco-malgache où musique et danse sont intrinsèquement liés; et Samir Laghouati-Rashwan (France) mettra en question les lectures fétichisantes du corps minoritaire, notamment racisé, produites par le regard dominant dans sa performance On vous voit, transformant les espaces sociaux en décors et les paroles rapportées en dialogues formatés et déshumanisants.

Les 1er et 2 novembre, ce sera au tour de Camille Readman-Prud’homme (Québec) de nous émouvoir avec la lecture d’un texte poétique et sensible. Puis Benjamin Kahn (Belgique) nous présentera 3 solos, chorégraphiés pour et avec chacun·e de ses interprètes. Ce triptyque de Benjamin Kahn dresse le portrait empirique d’une génération en prise avec les urgences écologiques, politiques et sociales qui bouleversent le monde. Née de rencontres et d’échanges avec Cherish Menzo (Belgique), Sati Veyrunes (France) et Théo Aucremanne (France) cette trilogie devient un kaléidoscope d’émotions où chaque pièce a sa propre identité tout en faisant écho aux autres. Un passeport au prix unique de 45 $ est déjà en vente et donne accès à toutes les performances d’une même soirée.

INFOS | Actoral – Montréal, du 25 octobre au 2 novembre, à l’USINE C

Billetterie sur https://usine-c.com