Horoscope octobre 2024

Balance 22 septembre au 22 octobre 2024

En forêt et de se connecter avec nos dieux totémiques. Le loup, le lièvre, la chouette, les étoiles… Le natif de la Balance subit toujours l’influence de Saturne en Poissons. En fait, jusqu’en février 26. Surtout les natifs des deux derniers décans. Ainsi, ils devront être sérieux et prudents du côté de la santé. Ils finiront par subir des conséquences s’ils abusent des « bonnes choses de la vie », genre alcool. Ils devront alors être patients pour rétablir l’équilibre. Et apprendre à bien dormir. Se reposer. Ils devront aussi être plus organisés au travail, sinon ils seront vite débordés. Ou démis. Heureusement, ils attireront l’attention et la protection de travailleurs plus expérimentés qui les aideront à se tirer d’affaire. Ce sera une bonne idée d’ailleurs de rester fidèlement près d’eux. Et d’exprimer leur reconnaissance. Il faudra aussi que les natifs de la Balance entretiennent bien leurs possessions. Qu’ils soient prévoyants. Voiture, vêtements, logis. Un imprévu ou de la négligence pourrait les abîmer. Les endommager. Heureusement qu’il n’y a pas que le sévère Saturne dans le ciel, puisque tonton Jupiter enverra des rayons favorables aux Balance jusqu’en juin 25. Du signe ami des Gémeaux. Il favorisera entre autres leurs projets de voyage. Ils vivront des moments magiques à l’étranger. En évitant notamment les manifs anti-touristes. Et les canicules anéantissantes. Ici, ils rencontreront au moins une personne qui les guidera à un moment donné. Pas nécessairement vieux comme Mathusalem, mais avec un peu de bedaine quand même. Et du cash, bien sûr. Enfin, la Balance aura des échanges qui auront beaucoup de sens avec ces philosophes. Et elle finira par bien digérer ces bribes de sagesse. Tout ceci, ajouté à l’effet magique de Jupiter, encouragera la Balance à tenter des expériences qui l’appellent depuis longtemps. Mais que son entourage n’approuve pas trop. Elle le fera pour son plus grand bien, avec quelques grafignes bien sûr. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dixit le vieux Corneille. Ces aventures lui donneront plus de carrure. Du sérieux. Son aura sera plus étincelante et on la prendra davantage au sérieux. Oui, la Balance grandira encore dans l’année qui vient, un peu, beaucoup, et toujours avec intelligence. Bonne fête, l’enfant de Vénus ! Et urbi et orbi, joyeuse Action de grâce !

Scorpion

Vous prendrez une bonne distance avec les côtés les plus effervescents de votre vie. Vous voudrez réfléchir calmement à des histoires où on vous demandera de vous impliquer davantage. Peut-être répondrez-vous non d’ailleurs, dans une situation où vous ne vous sentirez pas à l’aise. Et vous découvrirez les réels sentiments de quelqu’un envers vous. Ça vous le rendra sympathique. Et attirant.

Sagittaire

Vous ferez bien des rencontres en sortant. Ou en débutant dans une nouvelle activité, découverte récemment. Vous vous trouveriez un nouvel ami ainsi. D’ailleurs, vous pourriez être invité à travailler dans un projet avec d’autres gens, aux objectifs communs. Et trouver dans cette équipée d’Argonautes ce que vous cherchiez, sans trop le savoir. Votre avenir vous réserve encore bien des nouveautés, malgré votre âge.

Capricorne

Mars vous regarde du Cancer pour quelques semaines, ça annonce des contacts avec des gens volontaires. Et francs. Ils vous inviteront chez eux, dans leur cercle intime. Ce sera tentant comme aventure, mais vous serez bien sollicité au travail aussi. Vous devrez bien répartir votre temps. Car on vous donnera l’occasion de faire vos preuves au boulot. Et en même temps, d’autres voudront s’approcher intimement.

Verseau

Vous aurez une occasion de partir en voyage, très vite. Vous pourriez recevoir une invitation à laquelle il serait idiot de dire non. Vous seriez bien accompagné d’ailleurs. Sinon, vous verrez plus souvent un genre de sage qui aura des vues assez intéressantes sur des sujets sensibles à vos yeux. Il sera un genre de guide pour un temps. Il devrait finir par rester près de vous, vous mangeriez souvent ensemble.

Poissons

Vous verrez la fin d’une histoire, peut-être assez abruptement d’ailleurs. Vous n’irez plus vous assoir au même bar. Ou vous cesserez de travailler pour votre employeur. Parce que la vie a autre chose pour vous et ça va vous exciter à l’os. Vous serez hyper enthousiasmé par ce changement. Vous ferez des rêves marquants, avec des archétypes parlants. Ce sera une bonne idée de les entendre.

Bélier

Vous prendrez le temps de vous assoir pour écouter ceux qui vous approcheront. Vous aurez bien une ou deux invitations ainsi. Vous serez heureux des échanges que vous avez avec vos proches. Et si vous vous sentez seul, vous devriez vous rapprocher de quelqu’un d’assez intéressant. Ça deviendra sérieux avec le temps. Ou non. Mais ça dépendra de vous si vous voulez voyager accompagné. Ou seul.

Taureau

Vous serez super efficace pour faire du ménage. Vous rangerez et ferez votre lit en un temps record, une vraie tornade. Ça vous aidera à voir plus clair dans votre vie. Vous serez plus réaliste pour ce qui est de la santé. Évitez les abus, sinon la digue va céder. La vieille pompe aussi. Un lien amoureux apparaîtra au travail. À cause d’une nouvelle recrue. Ou parce que vous vous rendrez plus disponible. Et affable.

Gémeaux

La vie sera plus facile, vous aurez même une ou deux chances. En argent ou ailleurs. Vous vous retrouverez dans des soirées imprévues, vraiment géniales. Ça vous aidera à vous ressourcer et vous en avez besoin. Même si certains matins seront plutôt mécaniques. Et ceux qui sont seuls devraient être attentifs, car ils croiseront quelqu’un qu’ils croiront reconnaître. Ils renoueront alors dans un amour karmique.

Cancer

Les vents frais commencent à siffler, vous reviendrez très vite vous abriter à la maison. Vous pourriez changer l’ambiance chez vous, avec de nouveaux meubles. Ou vous vous déciderez à rénover. Il se peut aussi que vous ayez l’idée de déménager, à un endroit qui vous attire depuis peu. Où des gens que vous connaissez habitent. Mars vous donnera du guts pour foncer dans un de vos projets. Avec succès.

Lion

Vous aimerez jaser avec les gens, même ceux que vous connaissez à peine. Comme un ou deux voisins, que vous apprendrez à mieux connaître. Vous réaliserez aussi que les gens apprécient votre compagnie. Surtout lorsque vous êtes authentique. Et guidé par la noblesse qui vous est propre. Un chemin va s’ouvrir devant vous. N’hésitez pas à y aller, que ce soit à pied ou en A3 rouge. Sublime.

Vierge

Saturne vous touche toujours du côté des relations. Il vous amène à rencontrer des gens avec du vécu. Et préférant le sérieux à l’éparpillement. Si vous commencez dans un nouvel échange, soyez sûr que ça va se développer lentement. Mais sans embardée. Vous aurez une occasion de vous enrichir, n’hésitez pas à vous engager. Et vous apprécierez vraiment vos acquis, vous ne les échangerez pas.