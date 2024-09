Les nouveaux proprios de l’Aigle Noir souligneront les 10 ans du club Les Phœnix

Ouvert en 1992, le Bar l’Aigle noir est l’un des plus vieux établissements gais du Village à Montréal. Son logo présentant un grand aigle déployant ses ailes, identifie l’endroit depuis longtemps. Plus de 3 décennies après son ouverture, l’établissement a conservé l’ambiance qui est sa marque de commerce et qui a fait sa renommée, tout en évoluant avec son époque.

Bien que la clientèle de l’Aigle Noir a évolué au fil des ans, en raison de la bonne réputation de son ambiance, de sa musique « live » 7 jours sur 7, de son personnel agréable et bien foutu, de ses événements thématiques et spéciaux à l’occasion, et de sa terrasse extérieure tout l’été, les adeptes de cuir-fétiche constituent toujours une base solide.

Pour ceux qui l’ignoraient, Jocelyn Roy, qui en était propriétaire depuis 2011, a passé le

flambeau, le 1er mars dernier, à un duo composé de Lucien Boisseau et Alexandre Corriveau. Ce ne sont pas les idées et la motivation qui font défaut chez les nouveaux proprios qui se soucient du service et de la satisfaction totale de la clientèle. C’est d’ailleurs là un des éléments moteurs de la longévité de l’Aigle noir. Nous nous sommes assis avec les sympathiques nouveaux proprios début septembre…

Qu’est-ce qui vous a inciter à acquérir L’Aigle Noir plus tôt cette année?

L’idée qui nous est venue en tête pour reprendre l’Aigle Noir, c’est que c’est une institution qui est très intéressante à garder en vie. L’ancien propriétaire était un peu à «bout de souffle». Nous avons décidé de reprendre le flambeau de l’Aigle Noir pour que la communauté ne perde pas cette icône du village.

Et déjà vous avez apporté quelques petits changements…

Oui, comme plusieurs ont vu déjà, nous avons changé le bar qui s’appelait le Bar Sportif. Nous avons transformé cet espace en un Bar Lounge. Et nous avons agrandi l’espace central, pour avoir plus d’espace pour se trémousser, sur de la bonne musique. Il y aura prochainement d’autres changements à venir, un peu plus tard. Ça sera une surprise. Il vous faudra découvrir à ce moment-là.

Vous planifiez de souligner les 10 ans du club Les Phoenix en octobre, n’est-ce pas?

Cette soirée aura lieu le 12 octobre. C’est un cadeau de 10e anniversaire pour Les Phoenix. C’est un groupe fétiche cuir et latex, dont les membres se rassemblent à l’aigle Noir tous les 3° dimanches du mois depuis 10 ans, sur le bar mezzanine. Nous avons décidé, de leur offrir une soirée avec un spectacle, un buffet ainsi que d’autres surprises à venir. Tous sont bienvenus pour souligner cet anniversaire.

INFOS | https://www.facebook.com

1315, rue Sainte-Catherine Est Montréal, QC, H2L 2H4 (514) 529-0040