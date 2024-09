Retour sur la piétonnisation 2024 qui s’achève

La piétonnisation 2024 du Village s’achève tranquillement, elle prendra fin lors du week-end de l’Action de grâce, du 12 au 14 octobre. On démontera ensuite les belles terrasses et les citoyennes et citoyens pourront même ramener dans leurs résidences quelques-unes des jolies plantes pouvant aussi pousser en intérieur. Parlant de plantes, ce ne sera pas la fin de la fameuse «Brigade du Village» que vous avez pu voir cet été pour arroser les plantations et venir en appui aux brigades de la propreté de la Ville.

Un projet permettra à cette brigade de fonctionner en hiver et de contribuer à améliorer la propreté du secteur. On peut se satisfaire aussi d’un nombre record de places assises grâces aux « trouples». Si on ne peut pas ignorer les diverses problématiques qui hantent le Village et plusieurs quartiers montréalais, le Village semble en bonne posture, puisque des commerces passent de mains pour que ces établissements puissent persévérer.

On pense que cet été, Montréal a eu moins de touristes, plusieurs commerçant·e·s nous l’ont mentionné d’ailleurs. «Je pense que c’est vrai, sans avoir de statistiques précises, cependant il y a eu plus de visiteurs locaux, des gens de la région de Montréal qui sont venus profiter de la piétonnisation, des animations et qui ont pu découvrir nos commerces», explique Gabrielle Rondy, la directrice générale de la Société de développement commerciale (SDC) du Village.

Un mobilier venu du Stade olympique

Si vous vous êtes promené dans ce secteur, vous avez sûrement aperçu ces multiples stations de sièges trois x trois x trois appelées « trouples » et peints en rose. « Je suis très contente de ces ‘’trouples’’, qui ont offert quelque 315 nouvelles places assises dans le Village, continuent Gabrielle Rondy. Ici, tout le monde y a trouvé son compte, des familles avec de jeunes enfants, des personnes âgées pour qui cela faisait du bien de pouvoir faire une pause avant de rentrer à la maison, des personnes vulnérables, etc. Lorsqu’on nous a offert les sièges du Stade olympique, c’était une superbe idée. Les gens ont pu s’asseoir aussi durant les festivals et les animations.»

Comme bien d’autres choses, c’est un projet pilote qui a sûrement de l’avenir. « Les études démontrent que les gens restent plus longtemps sur une piétonnisation si on leur permet d’avoir un répit. Cela doit être le cas, parce que nous avons eu des commentaires très positifs sur ces sièges qui, de plus, comportaient de la végétation au milieu. Nous tenons à remercier le Parc olympique pour ce don qui a agrémenté cette 18e piétonnisation », dit Gabrielle Rondy.

Une brigade qui a de l’avenir

Ces sympathiques humains en t-shirts rose ramassaient des détritus, arrosaient et chouchoutaient les plantations, jasaient avec les visiteur·euse·s et les habitué·e·s du Village. Cet autre « projet pilote » devait se terminer en même temps que la piétonnisation. Eh bien non, il a été si populaire qu’il sera reconduit de la mi-octobre à la mi-mai, jusqu’au retour d’une brigade estivale. Ils seront toujours en duos, mais ils ne s’occuperont que du nettoyage des rues Sainte-Catherine et sur Atateken pour la période hivernale et ce, 7/7. «Nous sommes contents de travailler ici encore avec la Maison du Père et avec des gens qui habitent le quartier, qui désirent qu’il s’améliore, qu’ils ont à cœur le Village. Ce sera 100% entretien et ramassage des seringues s’il y en a, poursuit-elle. Durant l’hiver, ces personnes suivront plusieurs formations : guide touristique, diversité et inclusion, et comment intervenir en cas de crise avec les personnes vulnérables. L’objectif ici n’est pas de remplacer les escouades de la Ville ou du SPVM mais toujours d’être en appui s’ils sont sur les lieux avant ces services-là. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie.»

Si vous les avez rencontrés, vous êtes à même de constater combien les membres de la Brigade du Village avaient du plaisir à travailler ensemble, à rigoler, d’échanger entre eux mais aussi avec les visiteurs, ils agissaient un peu comme des «ambassadeurs» du Village. «Les commerçant·e·s les reconnaissaient, ils étaient sur le terrain tout le temps, ils voyaient ce qui s’y passait et les plantes n’ont jamais été aussi belles que cet été ! C’est un très beau projet que tout le monde apprécie», constate Gabrielle Rondy.

Une animation des plus colorées

Drag, cirque, danse, burlesque, etc., c’étaient les Cabarets Extravaganza avec le maestro Louis Guillemette les vendredis et dimanches de la mi-mai jusqu’à septembre. Des dizaines d’artistes y ont ainsi pris part pour émerveiller les passants. «On désirait mettre en valeur des artistes du quartier et des artistes de la nuit que les gens ne voient pas nécessairement parce qu’ils œuvrent dans des clubs, des salles de spectacles, etc., dit-elle. Que des enfants puissent avoir du plaisir à regarder du cirque, des drag queens, etc. en plein jour. C’étaient de très belles prestations qui partaient souvent des bureaux de la SDC pour aller dans une direction ou dans l’autre. Cela agrémentait les 5 à 7 des gens sur les terrasses.»

Mais ce n’est pas tout, les samedis étaient plutôt «mouvementés» ! C’est-à-dire que l’on faisait bouger les gens avec de la zumba, avec À pieds levés et son aérobie énergique, à moins que ce soit avec de la danse country dynamique du Club Bolo ou encore Cat’s Corner Montréal (avec sa communauté de danse jazz, swing, tap et blues). Il y avait aussi le Studio A’Motion. «Dans l’ensemble, c’était une belle programmation. On a fait plus [d’animation] avec moins d’argent, je considère que c’est un beau succès», de noter Gabrielle Rondy. En plus des prestations organisées par la SDC, on a pu assister au Festival Mtl en Arts qui en était à sa 25e édition, la 2e édition du Championnat de drag queens (sur le gros autobus, dans le stationnement de TVA), Montréal complètement cirque, sans oublier

le Festival Fierté Montréal.

Le ruban d’un km de long aux couleurs de l’arc-en-ciel a attiré les regards et les «selfies» se multipliaient plus que des petits pains chauds. La Brigade du Village s’assurait d’ailleurs d’y faire des retouches pour que les teintes demeurent vibrantes. «Le drapeau inclusif a fait son effet et beaucoup de gens s’y sont pris en photos, c’était beau à voir», rajoute-t-elle.

On investit pour conserver les établissements

«On sent qu’il y a de la relève et que des gens veulent que des commerces restent ouverts et s’améliorent même», évoque Gabrielle Rondy. On a assisté depuis plusieurs mois à ventes de commerces tels que l’Aigle Noir, le Stock Bar et le bar Campus. «Dernièrement, le restaurant Tabla a passé à une nouvelle administration, la boutique Évolution a été vendue à un client fidèle alors que le bar Stud, de Michel Gadoury, a été vendu à son gérant [Mario Goudreau]. Donc, il y a de l’investissement qui se fait dans le Village avec l’idée de renforcer ces commerces-là», de souligner Gilles Paquette, le responsable des membres à la SDC.

Exposition sur Zïlon

Il ne vous reste que quelques jours, soit jusqu’au 1er octobre, pour aller voir sur la rue Atateken l’exposition «Zïlon: légende urbaine» montée par Simon DuPlessis en collaboration avec la SDC du Village et le Festival Mtl en Arts et en partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie. Plusieurs panneaux reproduisent des œuvres de l’artiste décédé en juillet 2023, tandis que d’autres panneaux reprennent des photos de Zïlon glanées ici et là par le photographe et artiste Jean Chaîney.

NOCTURNE DU VILLAGE : 12 OCTOBRE

La Nocturne du Village, le samedi 12 octobre jusqu’à 6 h le dimanche 13 octobre lors du weekend de l’Action de Grâce qui est aussi le dernier weekend de la 18e piétonnisation du Village. Les 16 bars et restaurants participants sont :

• Stéréo 858, rue Sainte-Catherine E

• Bar Le Campus 1111, rue Sainte-Catherine E

• Le Bar S.T.O.C.K. 1171, rue Sainte-Catherine E

• Bar Discothèque Unity III 1171, rue Sainte-Catherine E

• Le Date Piano Bar 1218, rue Sainte-Catherine E

• Bar Renard / Motel Motel 1272-1276, rue Sainte-Catherine E

• Notre-Boeuf-de-Grâce 1302, rue Sainte-Catherine E

• Bar l’Aigle Noir 1315, rue Sainte-Catherine E

• Le Saloon Bistro Bar 1333, rue Sainte-Catherine E

• District Video Lounge 1365, rue Sainte-Catherine E

• Rebel Brasserie Urbaine 1470, rue Sainte-Catherine E

• Complexe Sky 1474-1482, rue Sainte-Catherine E

• Restaurant Morelia 1477, rue Sainte-Catherine E

• Bar Le Cocktail 1669, rue Sainte-Catherine E

• Bar Le Stud 1812, rue Sainte-Catherine E

• Bar Le Normandie 1295, rue Atateken

Durant cette fin de semaine, il y aura les activités suivantes aussi

• Foire commerciale du jeudi 10 au lundi 14 octobre

• Studio ZX: C’est ma toune (jeudi 10 octobre, 18h – 20 h) Place du Village

• Samedi 12 octobre de 13 h à 16 h : VALORISATION VÉGÉTALE DU VILLAGE, JARDINAGE ET DONS DE PLANTES en collaboration avec la Société écocitoyenne de Montréal devant la Place du Village

• Studio ZX: Kiki Ball (samedi 12 octobre, 17h -20h30) Place du Village

• Nocturne du Village: samedi 12 octobre 22h au dimanche 13 octobre 7h

• Studio ZX: Blush: Dimanche disco (dimanche 13 octobre, 14h – 19h) Place du Village