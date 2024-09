Voici les lauréat.e.s qui seront honoré.e.s au Gala Émergence

Fidèle à son habitude, le Gala Émergence viendra cette année non seulement souligner le travail de longue haleine de l’organisme et faciliter le réseautage, mais aussi décerner des prix à des personnes et organismes qui se sont largement démarqués dans leur implication pour les personnes LGBTQ+. Et pour cette 22e remise de prix de la Fondation Émergence, qui se tiendra le 17 octobre à l’Espace Saint-Denis, le palmarès des lauréats est encore très bien garni.

Le Gala Émergence, qui habituellement a lieu au début de l’été, a été déplacé à l’automne afin de donner plus de latitude à l’équipe de la Fondation, déjà bien occupée durant la première moitié de l’année, notamment en raison de la planification de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. « Les deux événements de la campagne et du Gala ont pris tellement d’ampleur que ça devenait plus stratégique de les séparer. »

Animé par la mannequin et DJ Ève Salvail, le Gala Émergence aura comme thème cette année « Tapis rouge Émergence : Célébrons l’engagement et les diversités ». Laurent Breault explique ainsi vouloir rajouter une certaine saveur « chic » à l’événement. Et il assure qu’il y aura bel et bien un tapis rouge!

Le Prix Laurent-McCutcheon (nommé en hommage au président fondateur de la Fondation Émergence) sera remis au chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin. Premier chef d’orchestre ouvertement homosexuel des « Big Five » (les cinq plus grands orchestres américains), celui qui assure la direction musicale de l’Orchestre métropolitain de Montréal, de l’Orchestre de Philadelphie et du Metropolitan Opera (à New York) succède ainsi à des personnes comme Pete Buttigieg, Christine Taubira et Justin Trudeau en recevant ce prix, qui vient souligner le travail d’une personne « qui a contribué de façon exceptionnelle à l’avancée des droits LGBTQ+ ou à la lutte contre l’homophobie et la transphobie ».

La Fondation Émergence voit en Yannick Nézet-Séguin un beau « modèle » de personne LGBTQ+ dans un « traditionnellement plus conservateur. Voir un chef d’orchestre aussi out et décomplexé, ça envoie un message positif », a indiqué le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Breault, en entrevue avec Fugues.

Le Prix Janette-Bertrand – qui revient à une personne ou un organisme non-LGBTQ+ qui a contribué significativement à la lutte contre l’homophobie et la transphobie – sera quant à lui remis au Musée de la civilisation à Québec. Par le truchement de son exposition Unique en son genre, l’institution a su mettre en valeur les réalités des personnes trans, non-binaires et bispirituelles, visant ainsi à « démystifier et à célébrer » la pluralité des identités de genre. « On souhaitait souligner tout le travail du musée, qui a réussi à réunir beaucoup de partenaires communautaires, ce qui n’est pas toujours évident », affirme ainsi Laurent Breault, qui rappelle la « grande qualité » de l’exposition.

crédit photo : Carlos Idibouo crédit photo : Yannick Nézet-Séguin crédit photo : Jocelyn Lebeau. crédit photo : Solange A. Musanganya crédit photo : Eugénie Lépine-Blondeau et Judith Séguin

Cette année encore, deux Prix Coup de cœur sont remis à des personnalités ou organismes qui ont fait « un acte remarquable au courant de l’année contribuant à la lutte contre l’homophobie et la transphobie ». Le premier Prix Coup de cœur est décerné cette année à l’animatrice et chroniqueuse Eugénie Lépine-Blondeau et à sa conjointe Judith Séguin. Les nouvelles mamans se sont fait entendre par le CHUM (et probablement d’autres institutions) lorsqu’elles ont soulevé certaines pratiques non-inclusives pour les familles homoparentales de la part du gouvernement ou de l’hôpital, comme la présence des appellations « mère/père » sur le carton d’identification du berceau de leur nouveau-né. Une situation dénoncée par le couple, et ce, même si elles se disent reconnaissance de toute l’attention et du travail effectué par les infirmières de l’hôpital.

« Ça a été faite de manière polie et constructive de la part Judith et Eugénie, et l’institution a adapté rapidement ses pratiques, c’est à souligner », pense Laurent Breault. Le deuxième Prix Coup de cœur est remis à Radio-Canada pour le balado Fais un homme de toi : thérapies de conversion, un projet de Jocelyn Lebeau. Diffusée sur la plateforme Ohdio de la société d’État, Fais un homme de toi : thérapies de conversion vient rapporter des témoignages de survivants des thérapies de conversion au Canada, mais aussi de spécialistes, de l’ancien ministre de la Justice David Lametti – qui a contribué à l’interdiction de ces thérapies au pays – et même d’un défenseur de la thérapie de conversion.

« On était impressionné par la capacité du balado de mettre de l’avant des victimes diversifiées, et aussi de montrer le contre-discours » souligne Laurent Breault. Le prix Hommage académique – qui, tel que suggéré par son titre, est décerné à une personnalité ou un organisme du milieu académique qui a contribué à la lutte contre la LGBTQ+-phobie par le biais de leur recherche et de leur enseignement – revient cette année à la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles.

Dans un contexte où la transphobie semble de plus en plus désinhibée, l’apport d’experts comme ceux de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles est crucial, notamment afin de pouvoir rétablir les faits et démystifier certains préjugés. La titulaire de la Chaire, Annie Pullen Sansfaçon, aura ainsi multiplié les apparitions dans les médias dans la dernière année.

Un Prix Engagement est également remis cette année afin de saluer le travail et l’implication d’un gouverneur ou d’une gouverneure de la Fondation Émergence. Cette année, le prix est remis à Carlos Idibouo et Solange A. Musanganya, deux personnes qui militent depuis des décennies pour les droits LGBT au Canada et à l’international. Par exemple, Solange A. Musanganya a co-fondé en 2004 Arc-en-ciel d’Afrique, le premier organisme Afro-queer du Canada. « Ils ont vécu à la fois en Occident et en Afrique, donc ils sont vraiment des vecteurs de communication interculturelle », estime Laurent Breault.

«Ce sont deux personnes clés qui ont fait avancer les choses. » Lancé l’année dernière, le Prix ÉDI+ (pour Équité, Diversité et Inclusion en entreprises) fera aussi un retour, cette fois en partenariat avec Banque Nationale. Ce prix vise à souligner une initiative d’équité, de diversité et d’inclusion en entreprise ou dans une organisation qui a permis de rendre le milieu de travail plus inclusif et respectueux des personnes de la diversité sexuelle et de genre. L’identité du gagnant sera révélée le soir du gala.

Rappelons que la Fondation Émergence œuvre contre l’homophobie et la transphobie à travers différents programmes de sensibilisation comme la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai et dont elle est l’initiatrice; ProAllié, pour l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les milieux de travail; Pour que vieillir soit gai, pour les droits des personnes aînées LGBTQ+; Famille choisie, qui vise à sensibiliser aux réalités des personnes proches aidantes LGBTQ+ et En finir avec les thérapies de conversion, qui visent à sensibiliser et informer afin de prévenir, déceler et intervenir contre les pratiques de conversion.

Cette année, la Fondation a lancé un « Agenda LGBTQphobe », l’« agenda qui fait revenir en arrière toute la société », afin de souligner les « idées dépassées » et les discriminations auxquelles font face les personnes LGBTQ+ au quotidien.

INFOS | Fondation Émergence, qui se tiendra le 17 octobre à l’Espace Saint-Denis.