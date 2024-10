Laissez-vous envoûter par le bal des vampires du Fou Fou

Le Fou Fou, le tout nouveau temple culinaire de Montréal, niché au cœur du centre commercial Royalmount, s’apprête à dévoiler son premier bal annuel des vampires, teinté d’un mysticisme digne de la Nouvelle-Orléans. Préparez-vous à une soirée envoûtante, le 1er novembre 2024, où mystère, enchantement et séduction seront les maîtres-mots.



Dès 21 heures, les portes s’ouvriront pour accueillir une foule prête à se laisser emporter par une expérience immersive et électrisante. Ce bal ne se contente pas d’être une simple fête d’Halloween, c’est un voyage dans un univers où la mode est prise très au sérieux. Avec un code vestimentaire exigeant des tenues de cocktail vampire élégantes, chaque détail est pensé pour offrir une ambiance à la fois chic et envoûtante. Laissez libre cours à votre imagination tout en gardant une touche sophistiquée.

Les invités auront l’occasion de se déhancher sur les sets enflammés des DJ, de participer à un concours de costumes (parce qu’au Fou Fou, la mode n’est jamais laissée au hasard) et de se laisser surprendre par des activités qui ne seront dévoilées qu’au cours de la soirée. Pour les plus gourmands, des bouchées raffinées seront servies, idéales pour accompagner les deux boissons offertes avec chaque billet, ou pour trinquer au « Punch du Vampire » pour deux, un cocktail exclusif et envoûtant.

Préparez vos costumes, aiguisez vos crocs, et laissez-vous tenter par cette soirée unique en son genre. Le Fou Fou vous promet une immersion totale dans une fête où tout peut arriver, et où chaque détail est pensé pour vous offrir un Halloween comme nul autre !

INFOS | Le Bal des Vampires, le 1er novembre, de 21 h jusqu’à 1 h du matin (ou plus, pour ceux qui veulent prolonger le plaisir).

OÙ : Le Fou Fou, Centre commercial Royalmount, 5050, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal, QC H4P 0C9.

BILLETS : À partir de 30 $, disponibles dès maintenant sur Eventbrite.

* Le billet comprend deux boissons ou un « Punch du Vampire » à partager, un choix parfait pour celleux qui aiment savourer un cocktail de qualité supérieure.