Découvrez l’édition 2024 de MTLàTABLE, le célèbre événement gastronomique de Montréal

MTLàTABLE, le festival le plus succulent de Montréal, présenté par AMEX, revient pour une 12e édition! C’est l’occasion idéale de se réunir autour d’une table avec ses proches pour célébrer la vibrante scène culinaire montréalaise. Cet événement gourmand figurant parmi les plus attendus de l’année se déroulera du 31 octobre au 17 novembre 2024.

MTLàTABLE permet aux fines bouches d’explorer et de découvrir de nombreux restaurants montréalais, mais aussi de revisiter leurs favoris. Qu’il s’agisse de célébrer un anniversaire romantique, de manger son mets de prédilection, de sortir en famille ou de se rassembler avec ses proches, l’édition 2024 de MTLàTABLE plaira certainement à tout le monde.



Cette année, le festival se présente comme une ode à la gastronomie qui durera 18 jours et comptera sur la participation de plus de 150 restaurants montréalais répartis dans plusieurs quartiers de la ville. Chaque établissement proposera un menu du soir de trois ou de quatre services à prix fixe (35 $, 50 $, 65 $ ou 80 $) qui mettra en vedette un ou plusieurs ingrédients québécois. Des classiques français et italiens aux mets panasiatiques les plus branchés, l’événement fera briller une foule de savoureuses cuisines, vous offrant ainsi le choix parmi une grande variété de plats à déguster.





DES NOUVEAUTÉS EN 2024

Les brunchs du week-end reprennent du service! Certains des restaurants participants offriront un menu brunch le samedi et le dimanche qui comportera un plat principal à choisir selon la carte et une boisson spéciale pour 25 $. Commencez la fin de semaine en beauté avec une pile de crêpes moelleuses ou de délicieux œufs à la bénédictine accompagnés d’une boisson pendant les trois fins de semaine du festival MTLàTABLE.

Un concours populaire vous permettra de voter, en fonction de plusieurs critères, pour votre expérience MTLàTABLE préférée. Les établissements qui obtiendront les meilleures notes globales de ce sondage mené auprès de la clientèle courront la chance de se distinguer à l’occasion des Prix Distinction 2025.

INFOS | 12e édition de MTLàTABLE, du 31 octobre au 17 novembre 2024.

Consultez la liste des restaurants participants et découvrez leurs menus exclusifs.

Visitez le site www.mtlatable.com pour en savoir plus et pour réserver votre table.

Suivez MTLàTABLE sur Instagram, X et Facebook et n’oubliez pas d’utiliser le mot-clic officiel de l’événement, #MTLaTABLE, dans vos publications.



— Article par Mayssam Samaha / Rédactrice et blogueuse (Will Travel for Food)