Horoscope novembre 2024

Scorpion 22 octobre au 21 novembre 202

La nuit tombe vite, la température aussi. On arrive au mystérieux Scorpion, où tout change et se transforme dans la nature. Heureusement, on fête l’Halloween pour dédramatiser tout ça, avec les citrouilles et les fantômes de chez Dollarama. Le natif du Scorpion vivra une période printanière de changement, alors que Jupiter, Saturne et Neptune, des planètes poids lourd du zodiaque, changeront de signe. Ainsi, Jupiter arrivera en Cancer en juin 2025, annonçant pour le natif un agrandissement de ses horizons. Il lui donnera la chance de partir en voyage vers des destinations rêvées ou l’occasion de vivre des aventures au minimum transcendantes, tout en cavalant à côté de l’Alchimiste. Bien assis dans un Bronco. Le Scorpion croisera des sages, un peu déglingués, qui lui apprendront à rire de ce qui est accessoire. Et non essentiel. Il réalisera aussi qu’en étant moins sur la défensive, plus ouvert, les choses iront plus aisément. Et il réussira à démasquer plus facilement les vampires qui tenteront de l’envoûter. Mais avant ce changement, Jupiter l’aura guidé pour que ses finances soient mieux gérées. Il y verra moins de surprises. Il aura évolué aussi intimement, comme du côté sexuel, où il voudra s’assumer intégralement. Il fera des rêves révélateurs, à grands coups d’archétypes. En juin, Saturne et Neptune arriveront chez son cousin du Bélier. Il devrait vivre alors des événements en rapport avec le travail, où on verra la marque du destin. Qu’il se rende disponible, car il pourrait tourner à gauche ou à droite du jour au lendemain. De Québec à Los Angeles. Ou de Laval à Londres, facile. Il devra être plus adulte aussi du côté de la santé, car son MacDo et ses cigouilles vont passer moins facilement. Mais en même temps, il aura de bons résultats dès qu’il fera de l’exercice ou qu’il adoptera une diète plus frugale, comme la méditerranéenne. Il réussira aussi à s’éloigner des dérives de Neptune quand il était en Poissons, dans la mer des shooters, qui l’incitait trop souvent à fêter. Il vivra donc bien des défis, mais il aura le courage nécessaire pour y réussir. Alors bonne fête, le ténébreux chevalier, et joyeuse Halloween à tout le monde !!!

Sagittaire

C’est un passage obligé, les deux-trois semaines avant sa fête, où l’on est fatigué, irrité facilement. Ou pas mal blasé et désillusionné. Mais au moins apparaît clairement ce qui ne va plus, ce dont il faut se défaire pour continuer sa route. Vous trouverez alors la force de régler des problèmes stressants. Et l’inspiration nécessaire pour vous orienter vers du nouveau. Tout en vous collant à ceux qui vous aiment vraiment.

Capricorne

Vous vivrez des histoires qui vous rapprocheront de vos amis. Enfin, un ou deux d’entre eux. Vous pourriez ajouter tout de suite du nouveau à votre vie en collaborant à un projet avec l’un d’entre eux. Vous vous sentirez aussi plus intime avec ce copain qui semble flotter au-dessus de tout. Le sage de la montagne, mais qui dégage des phéromones troublantes. Vous aurez ensemble de longues, longues conversations.

Verseau

Vous réfléchirez à votre travail. Peut-être devrez-vous y faire un choix. Choisissez ce qui vous attire, le fric ira vous rejoindre ensuite. Les artistes attireront l’attention, car leur magnétisme sera au zénith. Ils auront du succès. Les événements vous amèneront à vous occuper de gens devenus vulnérables. Comme vos parents. Ou de vieux amis. Votre présence les rassurera. Et vous, ça vous élèvera comme un roi sage.

Poissons

Ce qui vous retenait de partir à l’aventure, de faire des folies, a beaucoup moins d’effet sur vous. Vous irez voir de l’autre côté de la clôture et vous ne reviendrez plus. Vous tenterez le diable et vous aimerez franchement ça. Vous pourriez aussi partir en voyage à un endroit inconnu. Ou vous irez rejoindre un NYC boy. Vous vous sentirez aussi plus libre en société, à cause du vent. De la neige.

Bélier

Vous vivrez quelques changements mineurs, ou plus sérieux. Dont un ou deux à cause de votre jeune âge. Ou du contraire. C’est dans l’air, soyez attentif, vous aurez probablement une bonne idée pour gérer votre fric. Et peut-être vivre avec plus d’aisance. On est en Scorpion, le signe du sexe. Écoutez vos intuitions, vos feelings, car votre corps va vous envoyer des messages feutrés. Un chemin secret à suivre.

Taureau

Quelqu’un va prendre de l’importance dans votre vie. Vous le trouverez plus intéressant. Ou plus attirant. Enfin, vous aurez de la difficulté à détacher vos yeux de son regard, de ses épaules, sa taille, son sexe. Ce pourrait être votre légitime. Ou un petit diable qui sortira direct des enfers. Quelqu’un pourrait aussi vous proposer un projet intéressant. Ou vous inviter dans une activité qui vous ressuscitera.

Gémeaux

Vous saurez qu’il est temps de poser un geste concret pour être en forme. En commençant tout de suite, pas juste y penser. En arrêtant de boucaner. En adoptant la diète crétoise. En marchant bien plus. Vous commencerez aussi un bon ménage, dans vos pensées et votre grenier. Une porte va s’ouvrir au travail, ayez la bonne idée d’y réfléchir. Des collègues vous y aiment bien d’ailleurs. Ils rêvent à vous.

Cancer

Vous allez aboutir souvent au bar ou au resto, sans trop y penser. Et vous y retrouverez des amis, qui y passaient au hasard. Fêtes improvisées, ça va vous déstresser. Vous commencerez aussi à jaser avec des gens relax. D’autant plus qu’il y en a bien un ou deux que vous aurez l’impression d’avoir toujours connu. Au moins depuis l’Empire. Une chance daignera vous toucher. Vous la mériterez bien.

Lion

Vous vivrez une histoire à la maison. Vous y inviterez des gens. Des amis. Et peut-être aussi quelqu’un que vous aimez bien. Vous l’inviteriez, après y avoir bien réfléchi, à cohabiter avec vous. Vous serez heureux aussi de passer des moments avec une personne plus âgée que vous. Sa sagesse vous éclairera, un temps. Et bonne nouvelle, certains parmi vous déménageront à un endroit plus confortable.

Vierge

Vous ferez une excursion à un endroit qui vous charmera, ce sera une découverte. Et peut-être le début d’un tournant dans votre vie. Vous rencontrerez aussi un voisin avec qui vous vous entendrez vraiment bien avec le temps. Vous pourriez aussi suivre des cours sur un sujet que vous venez de découvrir. Il y a quelqu’un à qui vous devriez écrire. Prenez le temps de bien vous expliquer. Ce sera bénéfique.

Balance

Vous vous sentirez plus solide, dans le réel. D’ailleurs, le temps est excellent pour investir dans du concret. Comme un terrain. Une maison. Vos revenus augmenteront après avoir pris une initiative. Ou parce que vous aurez gagné la confiance d’un chef. Mais ce qui vous rendra le plus heureux, c’est de voir à quel point vous êtes bien entouré. D’ailleurs, vous vous rapprocherez de quelqu’un qui a confiance en lui. Et en vous.