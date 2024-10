A DRAG QUEEN CHRISTMAS 2024

le samedi 7 décembre 2024 à 20h à L’Olympia de Montréal (portes à 19h).



Pour la première fois au Canada, Murray & Peter présentent la tournée du 10e anniversaire de « A Drag Queen Christmas », animée par Brooke Lynn Hytes. Il s’agit de la plus célèbre tournée de drag-queens au monde. Préparez-vous à voir vos reines préférées se produire sur scène, notamment Plasma, Q, Shea Coulee’, Trinity The Tuck, Miz Cracker, Manila Luzon, Venus et Gisele Lullaby.



INFOS | Les billets sont en vente dès maintenant sur Ticketmaster :

https://www.ticketmaster.ca

Visitez le https://www.dragfans.com

pour les suppléments VIP pour les autres dates et villes de la tournée.