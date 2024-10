Le Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec

La richesse de la diversité québécoise et l’apport des personnes immigrantes contribuent à favoriser le dynamisme et la prospérité du Québec ainsi que la vitalité de son territoire. Inscrivez-vous dès maintenant à l’édition automne 2024 du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, qui se tiendra les 18 et 19 novembre au Palais des congrès de Montréal !



Organisé par Immigrant Québec, cet événement gratuit constitue le plus grand rassemblement du genre au Canada, offrant une plateforme d’échange entre les personnes immigrantes (quel que soit leur statut) et les acteurs clés de l’immigration, les entreprises et la société civile.

Des exposants montréalais et de toutes les régions du Québec

Plus de 200 kiosques seront présents autour de plusieurs zones thématiques : accueil et aide à l’emploi (TCRI), emploi et recrutement, études et formations, gouvernement du Québec, installation et opportunités en région.

Une programmation offrant conférences, ateliers et activités gratuites

• Plus de 40 conférences et ateliers seront proposés pendant ces 2 jours ;

• Un espace CV vous permettra de faire vérifier votre CV par des professionnels (une activité qui permet une consultation gratuite pour optimiser l’efficacité de votre CV, un outil indispensable et stratégique dans le cadre de toute recherche d’emploi) ;

• Des séances de recrutement express de 7 minutes vous permettront de rencontrer des employeurs et peut-être de décrocher une deuxième entrevue plus longue ;

• Un photobooth vous permettra de prendre la photo parfaite pour votre profil LinkedIn, réseau professionnel incontournable au Canada ;

• Un espace LinkedIn vous permettra d’obtenir les grandes pistes d’amélioration pour retravailler votre profil professionnel LinkedIn, devenu un outil indispensable et stratégique dans le cadre d’une recherche d’emploi et de réseautage.

INFOS | Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec

Le 18 novembre, de 12 h à 20 h et le 19 novembre, de 10 h à 18 h au Palais des congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle, salle 210 — Métro Place-d’Armes ;

Pour participer au salon, obtenez votre billet gratuit sur https://qrco.de

Visitez le site Internet : https://salonimmigration.com