LA DERNIÈRE COMMUNION

Dans le cadre de la série FMC / I+N37, il sera possible de rencontrer à l’Espace ONF quelques-uns des artisans de la nouvelle websérie de Eli Jean Tahchi et de visionner le premier épisode qui sera officiellement disponible sur video.telequebec.tv à partir du 6 décembre 2024.

Co-scénarisée avec Myriam Farsaoui, elle met en vedette Jean-Pierre Bergeron, Guy Jodoin, Fayolle Jean, dans les 3 rôles principaux, ainsi que Karina Aktouf, Ahmad Hamdan, Claire Jacques, Iani Bédard et Louise Portal. Trois frères — Pierre, Paul et Jean — décident de se détacher de l’Église et de réinventer leur vie au troisième âge après la vente de leur monastère. Sans économies ni projets d’avenir, ils trouvent refuge chez Aïcha, l’amie de Paul, où ils tentent tant bien que mal de naviguer dans le monde moderne avec plus ou moins de tac. L’un d’eux fera même son coming out à l’ère des faux miracles des réseaux sociaux et de Grindr. Au gré des mésaventures d’un chemin de croix annoncé, ce qui semblait être l’apocalypse pour ces trois ex-religieux, s’avère incarner une rédemption inespérée.

INFO | video.telequebec.tv