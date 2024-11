Du 19 au 22 novembre prochain, le festival Mundial Montréal présentera sa 14e édition avec une programmation qui prendra place dans une dizaine de salles à travers la ville. Présentées en collaboration avec Stingray, 33 vitrines officielles mettront en lumière des artistes canadien·ne·s et internationaux·ales sélectionné·e·s parmi les meilleurs talents de la scène globale. En plus de satisfaire les plus avides de découvertes musicales, une programmation pro complète permettra à plus de 400 professionnel·le·s de l’industrie de tirer le maximum de l’événement-boutique.

En plus des présences déjà annoncées de JACE Carrillo, Jeremy Ledbetter Trio, Laura Low, Les Rats d’Swompe, Magdala, Misc, NUNNE, Rabie Houti Band, Ron Artis II et Soleil Launière, l’équipe de Mundial Montréal est fière de présenter les vitrines officielles d’Abdoulaye Nderguet et le Bex’tet, Aeralists, Aluminé Guerrero, ANNEGA, Bia Ferreira, Blue Moon Marquee, Briga, Burnstick, Duane Andrews, Empanadas Ilegales, Farah Siraj, Kelly Bado, La Sra. Tomasa, Les Passagers, Madame Vacile, MAUVEY, Mireya Ramos, Nimkii and the Niniis, Pallmer, Salin, Tina Leon, VÍÍK et Zale Seck.

Une vaste panoplie de styles musicaux, de cultures, de traditions et d’approches artistiques seront présentés. Avec 21 projets canadiens et 12 internationaux qui se réunissent à Montréal pour se produire devant un large éventail de diffuseurs, de promoteurs·rices, d’agent·e·s, de gérant·e·s et plus encore, l’événement poursuit sa mission de servir de tremplin pour les tournées au Canada et à l’international.

Durant quatre jours, les artistes qui se produiront en vitrine vous entraîneront dans des directions diamétralement opposées et exaltantes, permettant à tous·tes d’y trouver sa place. Les féru·e·s de pop, d’afropop, de rock, de folk, de néo-trad, de jazz, de soul, d’alternatif et d’électro seront servi·e·s Mundial Montréal présentera également pour la première fois Rythmes Nocturnes, ses vitrines officielles de fin de soirée. Nées du désir de mettre en lumière l’intersectionnalité entre les sons mondiaux, la musique électronique et la pop, qui ont dominé les conversations culturelles ces dernières années, ces vitrines poursuivront la mission d’amplifier la diversité musicale et d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les artistes au sein du marché des tournées.

Cette année également, avec la collaboration de la Place des Arts, des artistes se produiront deux fois plutôt qu’une lors des 5 à 7 musicaux présentés au Salon Urbain, événements qui seront gratuits et ouverts à tous·tes.

Dans le cadre de la Série Accents Autochtones, le Mundial Montréal présente quatre artistes autochtones aux univers contrastants. Le groupe de tambours traditionnels et de chant choral Nimkii and The Niniis, le duo folk moderne cinématique Burnstick, Blue Moon Marquee, et finalement Soleil Launière et sa soul-roots performative fouleront les planches de plusieurs salles mythiques tout au long de la semaine.

La programmation pro : dans les coulisses de l’industrie

En parallèle des vitrines officielles, ouvertes au public, une programmation complète d’activités pro permettra à des délégué·e·s locaux·ales et internationaux·ales d’élargir leur réseau de contacts, de découvrir de nouveaux talents et de développer leur marché afin de permettre aux artistes de se produire un peu partout dans le monde. Des activités de réseautage libre et personnalisées aux conférences et tables rondes inspirantes, leurs possibilités de se connecter et d’apprendre seront infinies.

INFOS | 14e édition du festival MUNDIAL MONTRÉAL, du 19 au 22 novembre

https://www.mundialmontreal.com