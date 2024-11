L’Orchestre FILMharmonique présente L’Étrange Noël de monsieur Jack

Passé maître dans l’art de réaliser des films fantastiques et poétiques, Tim Burton a l’habitude de nous enchanter avec des œuvres extraordinaires.

Le trame musicale est toujours excellente dans les films de Burton et celle de Nightmare Before Christmas — connu en français sous le titre L’Étrange Noël de monsieur Jack — est sans doute l’une des meilleures musiques de film qui soient. Bonheur, GFN Productions invite le public à égayer la fin

novembre avec ce qui sera un événement culturel incontournable : la version en concert de la production Disney de Tim Burton : l’Étrange Noël de monsieur Jack !

Ce classique des Fêtes sera projeté sur grand écran à la Place des Arts, accompagné de la musique magistrale du compositeur Danny Elfman, interprétée en direct par l’Orchestre FILMharmonique. Sous la direction du chef d’orchestre Erik Ochsner, les spectateurs et spectatrices pourront plonger dans cette expérience symphonique le 30 novembre à la Salle Wilfrid-Pelletier. Le film d’animation pour adultes (PG) sera présenté en version originale anglaise, avec des sous-titres en français.

Créé à partir d’un poème de Tim Burton et lancé pour la première fois en 1993 sous le titre The Nightmare Before Christmas, le film raconte les péripéties de Jack Skellington, le Roi Citrouille de la ville d’Halloween. Éprouvant un ennui mortel face à la routine d’Halloween, Jack décide de découvrir la magie de Noël. Malheureusement, ses bonnes intentions le poussent à kidnapper le père Noël avec l’aide de ses acolytes farceurs, Lock, Shock et Barrel. Mais son projet festif tourne rapidement au cauchemar pour les enfants sages du monde entier.

Le compositeur Danny Elfman, récipiendaire d’un Emmy, poursuit sa collaboration avec Tim Burton (pour qui il a signé la musique de presque tous les films) qui supervise cette œuvre d’animation dirigée par Henry Selick. Comme pour un opéra, ce film est le fruit de la collaboration entre l’auteur du livret, de l’univers et de ses personnages (Tim Burton), l’auteur des musiques et des paroles des chansons (Danny Elfman), et le metteur en scène (ici l’animateur Henry Selick).

L’Orchestre FILMharmonique n’en est pas à son coup d’essai et a l’habitude de donner vie à des films emblématiques avec de la musique en direct. En tant que premier orchestre de musique de film au Canada, le FILMharmonique a déjà conquis le public avec des ciné-concerts à guichets fermés, à la Place des Arts et à travers le pays, notamment pour Le Seigneur des anneaux et Star Wars. Avec son talent inégalé pour transformer des partitions cinématographiques en performances puissantes, le FILMharmonique promet une expérience inoubliable qui rehaussera le plaisir du cinéma pour toustes ! Rendez-vous le 30 novembre…

INFOS | Disney Tim Burton : L’Étrange Noël de monsieur Jack en concert

Licencié par Disney Concerts et présenté par GFN Productions.

Le samedi 30 novembre 2024 à 15 h et à 19 h 30,

à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place-des-Arts.

Pour les billets et plus d’informations, visitez

https://gfnproductions.ca