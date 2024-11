Ce film lumineux raconte la vie et le parcours artistique de l’artiste cri bispirituel George Nanekawâsis Littlechild. La mère de l’artiste, Rachel Smith, une survivante des pensionnats, est décédée à Edmonton à l’âge de 37 ans, « une personne heureuse, rieuse, écrasée » par la vie urbaine, l’alcool et le désespoir.

« À un moment donné, l’espérance de vie pour un Autochtone au Canada était de 37 ans, et c’est à cet âge-là qu’elle est morte », raconte l’artiste. Le petit George a ensuite été envoyé dans une succession de familles d’accueil non-autochtones, un enfant parmi des milliers arrachés de leurs communautés pendant le « rafle des années 60 ». Dans certains de ces foyers, il a subi des abus, mais dans sa dernière famille d’accueil il trouve la sécurité et une mère qui encourage sa passion pour le dessin. « J’ai été chanceux », reconnaît l’artiste.

« J’ai vu les côtés sombres de la vie, je les connais, j’essaie d’apporter autant de joie que je peux, mais je ne suis pas naïf. » On suit l’émergence de l’artiste, sa relation avec la nature et sa quête pour renouer avec ses origines, pour trouver sa place dans le monde en tant qu’artiste autochtone bispirituel et pour se servir de son art afin d’honorer ses ancêtres, les victimes de pensionnats, les vies trans et bispirituelles et tous ceux et celles qui essaient toujours de se relever des impacts du colonialisme. Les poèmes de l’écrivaine ojibwée Maria Buffalo enrichissent la narration.

