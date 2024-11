Shéhérazade au pays de Wagner : simplement pour le plaisir

Il y a des rendez-vous dans l’année culturelle à ne pas manquer. Celui que nous propose Alexandre Da Costa en compagnie de la soprano Measha Brueggergosman-Lee en est un. Depuis des années, Alexandre Da Costa se veut un passeur et ouvre le cœur du public à la musique classique, la rend accessible à tous et à toutes. Il ne peut se faire plaisir que s’il fait plaisir au public, aux musiciens ou, comme ici, à son amie, la soprano Measha Brueggergosman-Lee.



Pourquoi Shéhérazade au pays de Wagner ? Le lien est simple : les deux complices ont concocté un programme avec des pièces qui leur tenaient à cœur et dans lesquelles ils se retrouvaient. Alexandre Da Costa est intarissable au sujet de Maesha Brueggergosman-Lee qu’il connaît depuis 20 ans. « C’est une amie depuis longtemps et j’ai toujours aimé ce qu’elle faisait et surtout parce qu’elle n’est pas du genre à s’enfermer dans un genre. Je crois que, comme moi, elle a un petit côté excentrique. Elle peut effectivement se retrouver sur une grande scène en Europe, interprétant des pièces classiques grandioses, [aussi bien] que de s’essayer au jazz, tout ce qu’elle touche se révèle remarquable. »

Pour Alexandre Da Costa, pas question d’imposer un programme. il souhaite plutôt demander à son invitée ce qu’elle aimerait chanter. « Comme violoniste soliste, ou encore maintenant comme chef d’orchestre, trop souvent nous n’avons pas le choix, on nous demande d’interpréter les œuvres de tel ou tel compositeur, que nous ayons envie ou non de les jouer à ce moment-là, continue le chef d’orchestre. Alors j’essaie de choisir, comme avec Measha, les pièces que nous aimerions interpréter ». La Shéhérazade de Ravel, c’est elle, Wagner en première partie, le choix de Da Costa, et enfin comme surprise, une carte blanche à la soprano qui permettra au public de se rendre compte de l’étendue de son talent.

Pour ceux et celles qui suivent le travail de Da Costa, on sait qu’il dirige l’orchestre philharmonique de Québec et qu’il met toutes ses énergies, par le choix de la programmation, pour toucher l’ensemble des publics, et qu’il n’hésite pas à aller à leur rencontre, tout en étant conscient que ce que l’on appelle la musique classique représente encore un univers intimidant pour plusieurs. « On oublie souvent que des compositeurs comme Mozart, Beethoven, ou encore Wagner bousculaient les conventions musicales de leur époque, continue Alexandre Da Costa, et qu’à certaines époques, toutes les classes sociales pouvaient assister à des concerts symphoniques. » D’où l’idée, pour le chef d’orchestre, de bien sûr faire découvrir la musique classique, mais aussi d’intégrer dans sa programmation des

compositeurs qui, selon lui, seront aussi reconnus que les compositeurs précités. « Par exemple, le compositeur de musiques de film, John William, comme d’autres, peut entrer dans une programmation. On peut aussi faire des incursions dans le domaine du jazz, ou encore adapter pour orchestre des chansons actuelles, comme nous l’avons fait pendant la pandémie avec J’taime comme un fou de Robert Charlebois ou Hallelujah de Leonard Cohen », de conclure Alexandre Da Costa.

Avec Shéhérazade au pays de Wagner, ce sera aussi l’occasion d’entendre et pour certain.e.s de découvrir la soprano canadienne Measha Brueggergosman-Leel. Née à Fredericton en Nouvelle-Écosse, elle est descendante des Afro-Américains qui ont échappé à l’esclavage pendant la Révolution américaine en se rendant aux Britanniques, qui ont ensuite emmené ces esclaves « libérés » de la Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-Écosse. Une histoire trop souvent oubliée.

Le 1er décembre, à la Maison symphonique de Montréal, le concert sera placé sous le signe de la complicité entre le chef d’orchestre, la soprano, les musiciens et, bien sûr, le public, sous le signe du plaisir.

INFOS | Shéhérazade au pays de Wagner, 1er décembre 2024

Place des Arts. Maison symphonique. Chef d’orchestre : Alexandre Da Costa

Soprano : Measha Brueggergosman-Lee. Orchestre philharmonique de Québec

https://philharmonique.quebec