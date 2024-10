Deux femmes quinquagénaires. L’une, mariée à un homme depuis 20 ans, l’autre, lesbienne et célibataire qui enchaîne les conquêtes sans lendemains. Ces deux femmes, que tout oppose au premier coup d’œil, se rencontrent par hasard dans un bar… lesbien !

Alors que Marie Theres, médecin et mère d’une ado rebelle pro écologiste, se fait dire par son mari « qu’il a besoin d’un break », et que par la suite il se fait suspendre au travail, cette dernière se retrouve dans un bar lesbien de Vienne, au bord de la crise de nerfs. Elle y rencontre Fa, une femme qui dirige sa propre entreprise de menuiserie, que l’on pourrait décrire comme la « Shane » iranienne de Vienne.

Et pour cause, son esprit libre, son assurance et son indépendance font tourner les têtes ; elle enchaîne les conquêtes (surtout de femmes hétéros). Rapidement, la relation qui se développe entre Marie Theres et Fa semble emprunter une voie plus élaborée que la simple relation d’un soir. Cependant, tout n’est pas simple, Marie Theres découvre son attirance pour les femmes, pendant que Fa, bien dans sa peau, n’a toujours pas fait son coming out officiel à sa mère. Toutes deux devront surmonter leurs peurs, afin de vivre librement leur amour. La réalisatrice Kat Rohrer signe ici son troisième long-métrage, une comédie romantique de type feel good movie, qui se déroule à Vienne, en Autriche, son pays d’origine. What a Feeling vaut d’abord son pesant d’or pour la mise en images de femmes matures au grand écran dans une relation lesbienne, chose encore trop rare. Sans conteste, un tel film peut en aider certaines à s’épanouir et même à s’assumer. Sans être des plus originales, la trame narrative est portée au grand écran par la relation touchante et vraisemblable qui s’établit entre les deux femmes. Si le début du film nous présente des « femmes au bord de la crise de nerfs », le côté drôle et touchant est ce qui demeure en bouche en fin de film.

INFOS | Le film WHAT A FEELING sera présenté en salle durant le festival image+nation en version originale allemande et farsi, sous-titrée en anglais

Pour vous procurer des billets https://www.image-nation.org