CHÂTEAU RAMAFORT

CGR, AOP MÉDOC (FRANCE) 2016

Code SAQ : 608596 | 23,75$

Pouvoir découvrir un cru bourgeois, sans avoir à attendre des années qu’il vieillisse dans le cellier, c’est le cadeau que nous fait le réputé, et souvent médaillé, Château Ramafort. Encore fringant, je vous suggère de le carafer une petite heure pour qu’il exprime encore plus sa complexité aromatique. Évidemment, si vous préférez les explosions fruitées des vins plus jeunes, ce ne sera pas nécessairement votre style. Ici, on pénètre plutôt en forêt, avec une menace d’orage dans l’air. Il y a un certain parfum de fleurs et de terreau, puis soudain, un fantôme surgit et s’enfuit d’un coffre en cèdre, oublié dans le grenier d’un manoir en ruine. Bref, une belle expérience vous attend avec ce vin corsé et élégant.