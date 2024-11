Quand Staceyann Chin et son frère sont tout petits, leur mère abandonne la famille en

Jamaïque, en quête d’une nouvelle vie au Canada. Frère et sœur sont confiés à une grand-mère dépassée et à une succession de parents qui les laissent à la merci de cousins abusifs.

Les mamans de tous les autres enfants d’expatriés leur envoient des tonnes de cadeaux. Celle de Staceyann Chin n’envoie rien, n’écrit pas, n’appelle pas. Elle réapparaît pendant deux semaines quand Staceyann a neuf ans, avant de disparaître à nouveau, comme si elle voulait oublier ses enfants. Staceyann, par contre, « n’a jamais oublié ni la robe [de sa mère] ni son numéro de téléphone ». On lui dit de ne pas en parler ; elle a l’impression que c’est de sa faute, une impression que sa famille ne fait pas grand-chose pour corriger. Jeune lesbienne, entourée de misogynie et d’homophobie, elle se sent de plus en plus seule.

Elle quitte la campagne pour étudier et se fait agresser par un groupe de jeunes. Excédée, elle part refaire sa vie à New York. « Quand j’ai atterri en Amérique, je me suis dit que je ne serai plus jamais silencieuse », raconte-t-elle. Dans la grande ville, elle devient dramaturge, poète et artiste de spoken word. La colère et le traumatisme laissés par le départ de sa mère la poussent à créer.

Des années plus tard, elle donne naissance à une fille, qu’elle est déterminée à élever dans l’amour et l’indépendance, comme « un être humain complet, peu importe à quel point celles qui l’ont précédée ont été brisées ». Le contraste entre l’enfance de Zuri, entourée d’amour et de validation, et celle de Staceyann est on ne peut plus frappant. Staceyann repart à la recherche de sa mère, suivant ses traces à Montréal et jusqu’en Allemagne, découvrant l’ampleur des dégâts que cette femme charismatique, parfois cruelle et elle-même profondément brisée, a laissé sur son chemin.

Le film A MOTHER APART sera présenté en salle le 30 novembre 2024 à 17h, à l’Espace ONF, durant le festival image+nation en version originale anglaise.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.