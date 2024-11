Événements, soirées et expériences LGBTQueer à venir à Montréal…

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQueer. Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements plus ou moins underground, voici LA sélection des choses les plus gaies à faire en ville des les prochaines semaines. Cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

Sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ qui mettra en avant ces suggestions…

Dimanche, 10 novembre 2024

👑Le Brunch aux Folles avec Misty Waterfalls, Sisi Sinatra et Miss Fountain, Social Verdun

👑Afternoon Drag Cafe avec Itsh et Timothy Toxic, Agenda Co-op Bookstore

🎭Reines Stones présentent la soirée Dimanche Sin Day : Circus of Hell avec Quinzy Chase, Sasha Désir, Siren Mayhem et Mina Minou, Wiggle Room

🎭Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara, Kelly Torrieli et Marla Deer, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi, 11 novembre 2024

👑Vous êtes invité.e.s, mariage drag de Val de Freak et Prudence, célébré par Heaven Genderfck avec performances spéciales, Cabaret Mado

👑C’est juste lundi, place à la relève!! avec Sally-D, Bar Le Cocktail

Mardi, 12 novembre 2024

👑Full Gisèle : Pop Y2K avec Gisèle Lullaby, Saltina Shaker, Sunshine Glitterchild, Lady Boom Boom et Pétula Claque, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

👠 Tous les deuxièmes mardis du mois, Bring It! organise une soirée voguing ouverte à toustes avec un maître de cérémonie et DJ. Suivez-les pour les dates et tous les détails.

Mercredi, 13 novembre 2024

🎭The Poly Mic, soirée scène libre, Bar Notre-Dame-des-Quilles

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient une discussion bilingue sur Suing for Silence : Sexual Violence and Defamation de Mandi Gray et Le privilège de dénoncer de Kharoll-Ann Souffrant (les autrices seront présentes), L’Euguélionne

👑Dance Again avec Amy Haze, Gabriella, Kelly Torrieli, Kitana, Miss Butterfly, Rita Baga et Sasha Baga, Cabaret Mado

Jeudi, 14 novembre 2024

🎭Slaysians avec Manny, Ad’horrible, CC Chanel, EmmÖtional Damage, Jebbie, Justin, Kajol, Khann, Korra Anarch’key, Psyberia, Rameez Karim, Song, Suri Racha et Ken Antonio, Cabaret Mado

👯‍♀️ Le Festival Talons Montréal, dédié à l’art de danser en talons hauts, Hôtel Bonaventure Montréal

🎭Sis Void et Dark Felina présentent Cabaret Nocturna avec Diana Bastet, Celesta O’Lee, Tristan Ginger, Miss Pretty Pretentious, Royal T et Sasha Désir, Cabaret Berlin

🎥Queer Cinema Club of Montréal et Image+Nation tiennent deux projections de Mysterious Skin de Gregg Araki, Cinéma Moderne

👑Butterfly de nuit avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail

🥳L’Orage tient son Jeudi diversité!, L’Orage Club

Vendredi, 15 novembre 2024

📚L’Euguélionne, librairie féministe organise le lancement du livre Parmi les femmes d’Aimée Lévesque, L’Euguélionne

👯‍♀️ Le Festival Talons Montréal, dédié à l’art de danser en talons hauts, Hôtel Bonaventure Montréal

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Barbada, Daisy Wood, Peggy Sue, Krystella Fame et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou : soirée sans pantalons avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi, 16 novembre 2024

🎤Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

🥳Lez Dance tient la Soirée entre elles! LEZ DANZE together! avec DJ Franklyne, Stock & Soda

🥳Butch-Femme Prom, Champs Bar

👯‍♀️ Le Festival Talons Montréal, dédié à l’art de danser en talons hauts, Hôtel Bonaventure Montréal

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient une table-ronde sur le thème Littérature et révolution avec Sayaka Araniva-Yanez, Liza Hammar, Paola Ouédraogo et Missila Izza, L’Euguélionne

👑Jimmy Moore personnifie Madonna : The Celebration Tour, Cabaret Mado

👑Mary J. Kay présente Patsy Galant, Bar Le Cocktail

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Barbada, Daisy Wood, Peggy Sue, Krystella Fame et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👯 Tango/Salsa Queer donne des leçons de danse les samedis, visitez le queertangomtl.com pour plus d’informations ou écrivez au [email protected]ou appelez au +1 (438) 930-8529 pour les tarifs et les détails d’inscription, Espaces des arts

Dimanche, 17 novembre 2024

😆 A Very Pretentious Comedy Show # 20 avec Raquel Maestre, Eve Parker Finley, Lou Laurence, Brad MacDonald, Sara Meleika, Andrina Learmonth, Jason Houle et Sarah Boivin, Café La ligne Verte

🎭Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash et Sasha Baga, Pétula Claque et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

👯‍♀️ Le Festival Talons Montréal, dédié à l’art de danser en talons hauts, Hôtel Bonaventure Montréal

👑Dimanche Show 19e anniversaire! avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi, 18 novembre 2024

👑C’est juste lundi, place à la relève!! avec Sally-D, Bar Le Cocktail

Mardi, 19 novembre 2024

👑Full Gisèle : Wicked avec Gisèle Lullaby, Marla Deer, Johnny Jones, Kiara et Rowena Whey, Cabaret Mado

👑Lulu Shade et Sally-D présentent Shade-D Show avec Mike Oxlong, Bar Le Cocktail

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

Mercredi, 20 novembre 2024

🎭The Poly Mic, soirée scène libre, Bar Notre-Dame-des-Quilles

😆 The Alt Comedy Show #2avec Raquel Maestre, Mike Carrozza, Mason Terry, Sadie Moland, Shawn Stenhouse et Carmina Berbari, Notre-Dame-Des-Quilles

👑Bobépine présente Céline Dion… en fête avec Victoire de Rockwell, Marla Deer, Jay Show, Clay Thorris et Tracy Trash, Cabaret Mado

🎥 Soirée d’ouverture du festival Image+nation37, avec la projection du film QUEER au Cinéma du Musée. Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024 et visitez la section I&N37 sur le site de Fugues.

Jeudi, 21 novembre 2024

🎭The L Word Season 2—Live! Avec Sarah Laurendeau, Marie-Soleil Dion, Florence Blain Mbaye, Marie-Fanny Guay, Camille Léonard, Noémie Lira, Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle, Cabaret Mado

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient la soirée poésie À la santé de ce qui nous a pas encore tuées avec Emmanuelle Riendeau, Marie-Pier Lafontaine, Marie Darsigny, Rosie Desbiens et Mélopée B. Montminy, L’Euguélionne

🏳️‍🌈Festival Jouissif Montréal organise le Noël jouissif, marché bien-être, érotisme et autres cul-riosités, Bain Mathieu

🎭Le théâtre MainLine tient des représentations de Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard, Théâtre MainLine

👑 Allez regarder le premier épisode de Canada’s Drag Race, saison 5, avec la concurrente Uma Gahd… au Bar Le Cocktail, dès 20h. Il est recommandé d’arriver tôt (et de préparer votre pourboire…) comme il n’est pas possible de réserver votre siège à l’avance.

👑Butterfly de nuit avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail

🥳L’Orage tient son Jeudi diversité!, L’Orage Club

📚L’Euguélionne, librairie féministe organise Les disparitions qui nous habitent, une discussion sur Un froid qui ne me quitte pas de Sarine Demirjian et Requiem d’un après-midi de Nada Sattouf avec les autrices, L’Euguélionne

Vendredi, 22 novembre 2024

🏳️‍🌈Festival Jouissif Montréal organise le Noël jouissif, marché bien-être, érotisme et autres cul-riosités, Bain Mathieu.

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Lady Boom Boom, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi, 23 novembre 2024

👑Xtra Dip! organise A Verry Glee(k) Show avec Uma Gahd, Casanova, Coco Charlemagne, Champagne, HollieWoods, Alexandra Moss, Muzz Emma et Psyberia, Bar Le Cocktail

👑Jimmy Moore personnifie Céline Dion, Cabaret Mado

🏳️‍🌈Festival Jouissif Montréal organise le Noël jouissif, marché bien-être, érotisme et autres cul-riosités, Bain Mathieu

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Lady Boom Boom, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche, 24 novembre 2024

🥳Vol X. rave avec Hector Oaks, x3butterfly, Solitary Dancer et Runa & Asha, détails en cliquant sur le lien

👑 Célébrez 15 ans de drag avec Emma Déjà-vu, Bar Le Cocktail

🎭Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Victoire de Rockwell, Daisy Wood et Misty Waterfalls, Cabaret Mado

Lundi, 25 novembre 2024

👑C’est juste lundi, place à la relève!! avc Sally-D, Bar Le Cocktail

Mardi, 26 novembre 2024

👑Full Gisèle : Full Céline avec Gisèle Lullaby, Nana, Crystal Starz, Bobépine et Gina Hamilton, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

Mercredi, Novembre 27, 2024

🎭The Poly Mic, soirée scène libre, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👑Marla Deer présente Popcorn Extra Beurre avec Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Bambi Dextrous, Bobépine, Clay Thorris et Johnny Jones, Cabaret Mado

Jeudi, 28 novembre 2024

🥳QUARTZ Soirées Lesbiennes présente To The Moon and Back avec DJ Lavender May, Club Confessionnal

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient le lancement de la traduction de Nous, Janed’Aimee Wall, L’Euguélionne

👑 Célébrez l’anniversaire d’Uma Gahd, concurrente de la saison 5 de Canada’s Drag Race avec des invités spéciaux, Bar Le Cocktail

🎭Zize Dupanier présente Zize, Cabaret Mado

👑Le Sami Party avec Sami Landri et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 La concurrente Uma Gahd anime les projections des épisodes Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

🥳L’Orage tient son Jeudi diversité!, L’Orage Club

Vendredi, 29 novembre 2024

🥳SUPER TASTE MTL présente ABBA and Friends Dance Party: 5e anniversaire, Bar Le Ritz PDB

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient De corneilles et de tantes : une conversation avec Jessica Johns avec Catherine Leroux et Éric Fontaine, L’Euguélionne

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou et Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi, 30 novembre 2024

🏳️‍🌈CASA Cares tient le Q-Hour, un événement mettant en vedette des entreprises détenues par des personnes queer, Université Concordia

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche, 1 décembre 2024

🎭Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash et Sasha Baga, Pétula Claque et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi, 2 décembre 2024

👑C’est juste lundi, place à la relève!! avec Sally-D, Bar Le Cocktail

Mardi, 3 décembre 2024

👑Full Gisèle : Pop Y2K avec Gisèle Lullaby, Saltina Shaker, Sunshine Glitterchild, Lady Boom Boom et Pétula Claque, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

Mardi, 10 décembre 2024

👑Full Gisèle avec Gisèle Lullaby, Saltina Shaker, Sunshine Glitterchild, Lady Boom Boom et Pétula Claque, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS

🎥 Projection de films ou de séries LGBTQ 👑 Prestations de drag 🥳 Fêtes ou partys 🎶 Concerts ✊ Activisme ou événements militant 🏳️‍⚧️ En lien avec la communauté trans 🏳️‍🌈 Événements communautaire 😆 Soirée ou show d’humour 🎭 Performance en direct 💪 Sports à pratiquer ou à regarder 👯‍♀️ Danse 🎤 Soirée karaoké 🎨 Arts, expos, musées 📚 Littérature / éducatif 👠 Ballroom / Voguing