La naissance d’un amour en «Langue Étrangère»

Le titre du film est évocateur. Langue étrangère, le troisième long-métrage de Claire Burger, est une histoire de langues : deux langues qui se rencontrent au moment de l’échange d’un baiser ; mais aussi une communication entre deux langues étrangères entravée par des mots que l’on cherche, que l’on ne trouve pas, et qui séparent.

L’intrigue se construit sur le principe de l’échange et adopte les points de vue de chacune des protagonistes, deux correspondantes. Léna a des convictions bien campées, est engagée politiquement et vit à Leipzig (Allemagne) ; Fanny est introvertie, en proie à un mal être psychique intense et habite à Strasbourg (France). On pourrait distinguer une opposition au sein de ces caractères, la première se définissant en prise avec l’action, la seconde flirtant avec la réflexion.

Mais les adolescentes possèdent plus de points communs qu’elles n’en ont l’air. Par la rencontre de Fanny et Léna, se matérialise la relation complexe entre la France et l’Allemagne. Fanny parle de couple franco-allemand, quand Léna évoque l’amitié (Freundschaft) des deux pays. En creux, se dessine une métaphore de ce qu’elles traversent à deux, et du glissement progressif des sentiments amicaux vers l’amour.

Avec Langue Étrangère, la cinéaste Claire Burger (Party Girl, C’est ça l’amour) propose un beau récit d’adolescence librement inspiré de sa propre expérience de vie à la frontière franco-allemande. Un film où l’amour semble couler de source sans jamais s’imposer à Lena et Fanny, son duo de personnages touchantes par leur physicalité et leur justesse.

Dans un monde partagé entre France et Allemagne d’aujourd’hui et d’hier, histoires d’enfance et histoires d’adultes s’entremêlent pour raconter une «amitié féminine» qui évite les écueils de la simplicité, tout en rayonnant de l’énergie vibrante d’une jeunesse engagée et militante.

Le film Langue Étrangère de Claire Burger sera présenté le 23 novembre 2024 à 21h à la Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) de l’UQAM, dans le cadre du Festival image+nation.

