Le parcours fusionnel des démons de l’aube

Mexico, de nos jours. Orlando vit toujours chez ses parents et rêve de devenir danseur professionnel, mais pour l’instant, il travaille comme go-go dancer dans un bar gai populaire pour joindre les deux bouts. Marco est sur le point de finir ses études d’infirmier. Une étincelle instantanée entre les deux gars se transforme en une romance passionnée que ni l’un ni l’autre ne sait vraiment gérer.

Mais une fois l’obscurité de la nuit dissipée, à travers leurs corps entrelacés et leurs âmes synchronisées, ils tenteront de tracer le chemin de leurs destins partagés.

Cinéaste prolifique au style incomparable, Julian Hernández présente avec Demons at Dawn, un coming of age sensuel, romanesque, flamboyant, mettant en scène la relation amoureuse entre deux adolescents : Orlando (séduisant Luis Vegas), un danseur passionné, et Marco (lumineux Axel Shuarma), un étudiant infirmier.

D’abord idyllique, leur rencontre va laisser place au doute, à la peur et à la culpabilité. C’est en surmontant leurs difficultés qu’ils arriveront tous les deux à tracer leur propre chemin vers la compréhension et l’acceptation de leur destin commun.

Avec ce film visuellement somptueux, impeccablement interprété, le cinéaste mexicain signe l’une de ses meilleures œuvres.

Le film Demons at Dawn (Los Demonios Del Amanecer) sera présenté en salle le 24 novembre à 17h15 au Si George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia, dans le cadre du festival image+nation.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.