Dans ce film musical franco-belge, qui se situe en 2055, un youtubeur hyper botoxé, Steevyshady (Bilal Hassani), raconte la vie de son ancienne amoureuse et idole, Mimi Madamour, qui s’est amourachée, en 2005, de Billie Kohler, une icône punk.

Billie Kohler (Gio) chante du Heavy Metal et se définit comme butch radicale dans cette histoire d’amour racontée, mais aussi chantée. Elle rage contre le patriarcat, refuse les compromissions et voit les portes des maisons de production se refermer. Quant à Mimi Madamour (Louiza Aura), elle rêve d’avoir une carrière semblable à son idole, une certaine Magalie Charmer (Asia Argento). Elle est prête à tout pour réussir, jusqu’à taire son lesbianisme et à s’éloigner de Billie Kohler qu’elle trouve trop contrôlante et culpabilisante. Alexis Langlois dit de son film que c’est une comédie musicale, mais nous sommes plus proches du drame chanté.

Dans cet univers de punks et de drags, complètement queer et trash, la caméra porte l’excès, aussi bien dans le choix des images, des maquillages et des transformations des visages, que dans les scènes de violence et les scènes d’amour. Amours malheureuses, espoirs déçus, impostures découvertes, le prix à payer d’une gloire éphémère sur fond de solitude, de désespoir, de renoncement. Alexis Langlois frappe fort et ne fait pas dans la dentelle, puisque tout se passe sur scène, sous les flashs, lors d’entrevues outrancières reprises et commentées sur les réseaux sociaux.

Le public est un personnage omniprésent, même si silencieux, mais qui préoccupe tous les gestes, tous les actes des protagonistes qui rêvent de succès, de reconnaissance, sans se soucier de la chute à venir.

Les reines du drame sera présenté le samedi 23 novembre à 17h au Sir George William Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia, durant le festival image+nation en version originale française.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.