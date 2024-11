The Rainbow Cake, la suite de Mascarpone

Le délice continue ! Après son succès remarquable en 2021, Mascarpone revient pour un deuxième volet aussi irrésistible… Il y a 3 ans, le film Mascarpone dressait le portrait d’un trentenaire largué qui reconstruisait sa vie. Que nous réserve la suite : Mascarpone : The Rainbow Cake ?

Jolie chronique de la vie gaie contemporaine à Rome, loin de tant d’autres films à thématique gaie, excentriques ou déconnectés du quotidien, Mascarpone avait trouvé la recette pour conquérir le cœur de milliers de cinéphiles LGBTQ à travers le globe. Par sa crédibilité, sa crudité parfois, son bel élan de vitalité et ses portraits d’ambitieux créatifs, ce film était une belle surprise.

Suite au succès du film, et convaincu que les personnages avaient encore des choses à dire, le réalisateur Alessandro Guida (qui sera à Montréal pour présenter son film) propose cette fois Mascarpone : The Rainbow Cake qui se déroule trois ans plus tard, alors qu’Antonio et Luca se revoient pour la première fois après la mort de Denis.

Antonio est devenu un célèbre pâtissier avec des problèmes sentimentaux, Luca a trouvé du réconfort auprès de Tancredi, dont il est amoureux. Une relation fusionnelle c’est développé, mais Antonio doute des sentiments de Luca pour son nouveau compagnon. Antonio tente de saboter la relation de Luca… bien que Cristina, son amie de longue date, l’aie mis en garde.

Pour leurs retrouvailles trois ans après, il est clair qu’Antonio et Luca entretiennent toujours une relation privilégiée. Cependant, Antonio se méprend en confondant affection et amour, et fera tout ce qu’il peut pour ruiner la liaison de Luca avec Tancredi, son nouveau boyfriend (craquant Andrea Fuorto). Antonio saura-t-il abandonner le passé pour profiter pleinement de ce que l’avenir lui offre ? Avec cette merveille de comédie romantique, le réalisateur Alessandro Guida applique une recette gagnante : celle alliant le panache et la délicatesse, l’exubérance et l’émotion. Disons que maîtriser les secrets pour réussir une crème de mascarpone parfaite ouvre la porte à une multitude de délices.

INFOS | Le film MASCARPONE : THE RAINBOW CAKE sera présenté en salle le 23 novembre 2024, à 19h, au Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia durant le festival image+nation en version originale italienne, avec sous-titres anglais.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.

D’ici la présentation de ce film, vous pouvez aussi visionner le film original de 2021 Mascarpone sur Prime Video…

https://www.primevideo.com/-/fr/detail/Mascarpone/0HGRSUNEVLYI8J3GV43GJBQ6S2