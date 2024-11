Le plus récent film d’Alain Guiraudie (Miséricorde) met en scène dans un village de montagne un drame tissé de désirs passés, qui fait resurgir les non-dits et les tensions. Alors que Jérémie (Félix Kysyl), séduisant jeune homme, revient dans son village natal pour l’enterrement de son ancien patron boulanger, son séjour prend rapidement une tournure inattendue au contact d’une galerie insolite.

On y croise Martine, une veuve très hospitalière (Catherine Frot, géniale), son fils hyper jaloux (Jean-Baptiste Durand), un curé aussi étrange que lubrique (Jacques Develay, hilarant), un gendarme hyper intrusif (Sébastien Faglain), ou encore Walter (David Ayala), un voisin « ours » pas dénué de sex appeal… À la fois polydésirant et objet de toutes les convoitises, Jérémie se retrouve peu à peu prisonnier de ce village. Miséricorde est aussi une comédie noire où la spiritualité chrétienne vient réveiller ardeur et pulsions sexuelles. Le prêtre au centre du récit n’est cependant le garant d’aucune morale fabriquée. Tout en mettant en scène un état de tension et de suspicion, Guiraudie s’attache à entretenir une complexité chez les personnages et dans leurs rapports.

Fidèle à son goût malicieux pour la déstabilisation, il joue avec les clichés du « folklore rural », les accentuant parfois, les contredisant à d’autres moments, pour mieux aller contre les certitudes que pourrait avoir le spectateur ou la spectatrice. Comme l’indique son titre, le film met en réalité au centre de son récit la question de l’empathie, de l’élan vers l’autre, de la compréhension d’autrui, au-delà même de toute morale. Cela se retrouve aussi dans le regard, tout en tendresse et en proximité, qu’Alain Guiraudie porte sur ses personnages.

Le film MISÉRICORDE sera présentée samedi 23 novembre à 17h, en version originale française, au Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) Université Concordia, durant le festival image+nation.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.