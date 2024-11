Really Happy Someday ou la quête de bonheur

Really Happy Someday, de J Stevens, met en vedette l’acteur transgenre Breton Lalama, figure de la scène musicale de Toronto. Dans cette production, il est une étoile montante de la comédie musicale qui essaye de rester dans le milieu après sa transition de genre.

Réalisé par J Stevens, cinéaste originaire de Calgary à qui on doit plusieurs épisodes de Sort Of (série diffusée sur CBC), Really Happy Someday relate l’histoire de Z (Breton Lalama, également producteur et scénariste), qui commençait tout juste à trouver sa place au sein de la scène théâtre/comédies musicales, lorsque ses injections de testostérone ont altéré son registre vocal. Déterminé à réentraîner sa voix et à poursuivre sa passion, Z demande l’aide de Shelly (Ali Garrison), une coach vocale.

Inspiré par les expériences réelles de J Stevens et Breton Lalama, Really Happy Someday explore les idées de communauté, de découverte de soi et d’amour-propre.

Le film Really Happy Someday sera présenté en salle durant le festival image+nation en version originale anglaise, avec sous-titres français, le vendredi 22 novembre 2024 à 19h. au Cinéma J. A. de Sève de l’Université Concordia.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.