Sweet Angel Baby est le long métrage émouvant de la cinéaste originaire des Maritimes Melanie Oates. Eliza (Michaela Kurimsky, Firecrackers) est la chérie locale d’un petit village de pêcheurs en bord de mer, mais sa communauté ignore l’autre côté d’elle qu’elle partage sur Internet.

Lorsque ce secret est révélé, Eliza doit faire face à cette trahison tout en luttant avec la façon dont elle est perçue par sa communauté, comment elle est vue en ligne et comment elle se voit. Avec des performances très justes d’Elle-Máijá Tailfeathers (The Body Remembers When the World Broke Open) et de Peter Mooney (Rookie Blue), Sweet Angel Baby est une modernisation indispensable des réalités rurales, qui prend en compte les interactions sociales dans un monde de plus en plus connecté.

Le film Sweet Angel Baby de Melanie Gates sera présenté en salle, le 29 novembre 2024, à 19h à la Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) de l’UQAM, durant le festival image+nation en version originale anglaise.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec).

