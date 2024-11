The Astronaut Lovers : entre amitié et désir

Grand habitué du festival image+nation, Marco Berger revient avec une comédie romantique jouissive dans l’esprit de son premier long métrage, Plan B, mêlant jeu, sentiments, érotisme et sensualité.

Pedro arrive sur la côte pour passer ses vacances dans la maison familiale. Il y rencontre Maxi, qu’il n’a pas vu depuis qu’il est enfant. Pedro est ouvertement gay et cela attire l’attention de Maxi qui, au même moment, découvre que son ex-petite amie, pour laquelle il a toujours des sentiments, est en vacances dans la même ville. Dans l’intention de la rendre jalouse, Maxi demande à Pedro de se faire passer pour son petit-ami. Pedro accepte, amusé, mais ne réalise pas que ce jeu peut devenir réel.

Aux antipodes du naturalisme, il met au centre de l’intrigue la grande question du désir – son incertitude, son intensité, son caractère irrépressible – à travers les retrouvailles de deux amis (l’un hétéro, l’autre gai) qui « jouent » à être en couple pour provoquer la jalousie d’une fille.

Cette machination tordue renouvelle la vieille complicité de l’enfance, mais en même temps enflamme la nouvelle amitié : une tension sexuelle qui s’exprime dans des plaisanteries, des phrases chargées de doubles sens, ainsi que des gestes ou regards toujours plus ambigus. Alors que le jeu devient incontrôlable, Pedro et Maxi devront prendre des décisions qui affecteront leur façon de voir le monde…

Sans doute l’un des films les plus jubilatoires, troublants et malicieux de Marco Berger !

THE ASTRONAUT LOVERS de Marco Berger sera présenté dans le cadre du festival image+nation qui se tiendra entre le 20 et le 30 novembre 2024. Le dimanche 24 novembre à 15h15 en version originale portugaise avec sous titres ANGLAIS. Puis le vendredi 29 novembre à 2h en version originale portugaise avec sous-titres FRANÇAIS. Les deux fois lue film sera projeté au Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.